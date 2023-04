Fluminense vence Athletico e se mantém na ponta da tabela

Luis Felipe Araújo - O Fluminense venceu o Athletico-PR por 2 a 0, na tarde deste sábado (22), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz segue 100% na competição e mantém a liderança do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Tricolor vai até o Castelão para enfrentar o Fortaleza, no sábado (29), às 16h30. Antes disso, o Flu vai até Belém para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Paysandu.

O Tricolor começou muito bem os 45 minutos iniciais da partida. Em certo momento, a equipe chegou a ter quase 90% de posse de bola contra os curitibanos. O adversário foi dar seu primeiro chute a gol já nos acréscimos aos 52 minutos do primeiro tempo. A jogada do gol, aos 10 minutos, saiu após cruzamento de Arias da esquerda para a área do Athletico. A defesa cortou, Lima pegou a sobra na entrada da área e chutou forte. A bola desviou em Erick e enganou Bento.

O colombiano esteve muito bem na partida e iria aumentar sua contagem de assistências. Ele recuperou a bola no campo de ataque e passou para Cano, que fez um corta-luz. A bola ficou com André, que bateu na saída do goleiro. Após análise do VAR, o árbitro anulou o gol tricolor. Foi considerada irregularidade de Keno, que estava impedido, e bloqueou a chegada do marcador na bola, o que permitiu que Arias pudesse fazer o passe decisivo.

O Athletico começou o segundo tempo totalmente diferente da primeira etapa pressionando o Tricolor na saída de bola e criando mais dificuldades no jogo. Mas em seu melhor momento no jogo, o visitante foi castigado. Em cobrança de escanteio, Lima deu curto para Alexsander. O lateral cruzou na grande área, Nino se desmarcou e cabeceou no ângulo para marcar seu quarto gol na temporada.

A etapa final da partida, o Time de Guerreiros tentou manter a posse de bola e segurar o maior tempo possível no ataque. As entradas de John Kennedy e Lelê deram mais fôlego para o ataque tricolor, que teve algumas chances de marcar o terceiro no placar.