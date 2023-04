Flamengo perde para o Maringá e se complica na Copa do Brasil

Em meio à crise, o Flamengo somou mais uma atuação ruim e se complicou na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, 13, o Rubro-Negro perdeu para o Maringá por 2 a 0 no Estádio Willie Davids, pelo jogo de ida da terceira fase da competição. David Luiz (contra) e Serginho marcaram os gols da vitória do time paranaense.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 26 de abril (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro terá que vencer por dois gols de diferença para forçar os pênaltis ou por pelo menos três para avançar diretamente às oitavas de final.

Agora, o Flamengo vira a chave para o Brasileirão. O Fla volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar Coritiba no Maracanã. A partida é válida pela primeira rodada da campeonato.



O JOGO

O Flamengo teve muita dificuldade para jogar nos primeiros 15 minutos de partida. O Maringá adiantou as linhas de marcação, e o Rubro-Negro também errava muito na saída de bola. Nesse cenário, o time paranaense incomodou o Fla, mas só fez Santos trabalhar efetivamente uma única vez.

Depois disso, o Rubro-Negro conseguiu equilibrar um pouco mais a partida. Gabi, por exemplo, conseguiu duas finalizações. Já Thiago Maia teve uma oportunidade dentro da pequena área, mas o lance foi anulado por impedimento.

No entanto, as boas chances basicamente não passaram dessas citadas. O Maringá, então, voltou a gostar do jogo e conseguiu o gol. Aos 38 minutos, Raphinha recebeu com liberdade pelo lado esquerdo e cruzou para Matheus Bianqui. O meio-campista cabeceou, a bola bateu em David Luiz e entrou.



No retorno do intervalo, a partida ficou ainda difícil para o Flamengo. O Maringá ditou o ritmo do jogo, dominou o Fla e rapidamente chegou ao segundo gol. Aos 13 minutos, Bianqui partiu em velocidade pelo direito nas costas da zaga rubro-negra e cruzou rasteiro para Serginho. Livre de marcação dentro da área, o meio-campista finalizou de primeira para estufar as redes do goleiro Santos.



Após o segundo gol, o Maringá diminuiu um pouco a intensidade, mas continuou melhor e praticamente não sofreu. O Flamengo produziu muito pouco, e a única grande chance que criou na etapa complementar foi anulada por impedimento.