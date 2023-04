SEM ZEBRA! BOTAFOGO VENCE YPIRANGA-RS EM ERECHIM E ABRE BOA VANTAGEM NA COPA DO BRASIL

Com dois gols de Eduardo e grande atuação de Lucas Perri, o Botafogo derrotou o Ypiranga-RS por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (12), em Erechim, e abriu vantagem na terceira fase da Copa do Brasil-2023. O Glorioso pode perder por até um gol de diferença no jogo da volta, dia 27, no Estádio Nilton Santos, para chegar às oitavas de final.

O Botafogo conseguiu sair na frente logo no começo, aos 3 minutos: após jogada rápida com participações de Tiquinho Soares e Gustavo Sauer, Di Placido cruzou da direita, Tchê Tchê dominou e chutou, Caíque fez a defesa parcial e Eduardo, no rebote, conferiu de cabeça para fazer 1 a 0.

Porém, depois do gol, o Botafogo se retraiu e viu o Ypiranga crescer no jogo. E o goleiro Lucas Perri foi um dos grandes nomes da etapa inicial, com uma grande defesa em chute do ex-alvinegro João Pedro, aos 16 minutos; e depois numa cabeçada de Heitor dentro da pequena área, à queima roupa, aos 42.

Apesar do Botafogo ter dado espaços, é bem verdade que o Alvinegro também teve chances de ampliar o marcador na etapa inicial. Aos 25 minutos, Eduardo, de voleio, quase marcou um golaço. Dois minutos depois, Luis Henrique fez fila pelo lado esquerdo e Caíque espalmou. O mesmo Luis Henrique ainda perderia outra chance aos 37, atrapalhado pelo gramado irregular na hora de finalizar.

O Botafogo começou o segundo tempo controlando bem o jogo, mas errando na tomada de decisões na frente. E teve mais sorte do que juízo. Aos 18 minutos, após escanteio para o Ypiranga, Adryelson desviou para trás, a bola bateu no travessão e na trave, ficou viva, mas Lucas Perri conseguiu pegar. Um lance incrível.

Com o relógio andando, o Ypiranga foi dando mais espaços para o Botafogo. Aos 29 minutos, Júnior Santos recebeu de Eduardo e parou em Caíque. E, aos 35 minutos, o Glorioso fez 2 a 0: Júnior Santos invadiu a área, tentou limpar a marcação e a bola ficou à feição para Eduardo chutar bonito e dobrar a vantagem.

Nos acréscimos, Júnior Santos ainda teve outra oportunidade, mas acabou chutando em cima da marcação e desperdiçou a chance de fazer 3 a 0.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo agora se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro, sábado (15), às 18h30, diante do São Paulo, no novo gramado sintético do Estádio Nilton Santos. Depois, tem duelo contra o Universidad César Vallejo (PER), dia 20, também no Niltão, pela Copa Sul-Americana.