Com camisa do Pelé, Seleção Brasileira é superada pelo Marrocos em amistoso

A Seleção Brasileira foi superada pelo Marrocos em amistoso disputado no Estádio Ibn Batouta, em Tânger (MAR), neste sábado (25). Casemiro marcou o gol do Brasil, enquanto Boufal e Sabiri assinalaram para os adversários na partida que terminou 2 a 1.

O jogo

O primeiro tempo começou de forma truncada e com muitas disputas físicas. A Seleção teve uma grande oportunidade aos 23, quando Bounou errou a saída de bola, Rony chutou, o arqueiro rebateu e Andrey finalizou para nova defesa do goleiro.

Na altura dos 25 minutos, Vini Jr. foi lançado em velocidade, Bounou chutou de forma estranha e o brasileiro tocou por cobertura para as redes, mas o impedimento foi marcado. Já aos 29, Boufal recebeu na área e abriu o placar para os marroquinos.

Após o intervalo, a Canarinho voltou ainda mais no ataque em busca do empate. Logo aos dois minutos, Rodrygo arriscou um voleio de fora da área e Bounou espalmou. Weverton fez linda defesa em chute de Ounahi, aos oito.

A ofensividade brasileira foi premiada aos 21: Casemiro recebeu de Paquetá na entrada da área e chutou colocado para vencer o goleiro, deixando tudo igual. No entanto, aos 34, Sabiri finalizou de dentro da área para marcar o segundo gol marroquino e definir o placar.

BRASIL: Weverton; Emerson Royal (Arthur), Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey (Raphael Veiga) e Lucas Paquetá (Yuri Alberto); Rodrygo (Vitor Roque), Vini Jr. e Rony (Antony). Técnico: Ramon Menezes.

Casemiro lamenta derrota

O Brasil lutou, fez um jogo equilibrado, mas acabou sendo superado pelo Marrocos, por 2 a 1, no Estádio Ibn Batouta, em Tânger (MAR), em amistoso. Casemiro, autor do gol brasileiro, falou ao fim do jogo sobre o revés. O volante elogiou o comandante Ramon Menezes e fez suas considerações sobre o duelo deste sábado (25).

“Não diria que tivemos falta de entrosamento, mas jogamos com um novo treinador, com ideias diferentes. Ele (Ramon) é um bom técnico, tem vontade de vencer e conta com uma ótima comissão”, analisou o volante.

O capitão canarinho ainda ressaltou que a Seleção Brasileira fez um bom jogo. No entanto, para ele, o pouco tempo de trabalho pesou no revés diante dos marroquinos.

“Cinco dias para entendermos o novo sistema de jogo é muito rápido. Dentro do possível fizemos uma boa partida. Tivemos oportunidades de vencer. Mas, no futebol quem faz mais gols merece”, concluiu Casemiro.

Rodrygo revela sensação de vestir a camisa eternizada por Pelé

O Brasil fez um bom jogo, mas acabou sendo superado pelo Marrocos por 2 a 1 em amistoso disputado em Tânger, neste sábado (25). O meia-atacante Rodrygo teve a honra de vestir a camisa 10 que ganhou notoriedade no mundo do futebol sendo usada pelo eterno Rei Pelé. Ele comentou sobre o sentimento dessa oportunidade.

“A sensação de vestir a camisa do Pelé é muito boa. Fico feliz com a responsabilidade de vestir a camisa 10. Claro, estou triste com a derrota. Foi um grande jogo com adversário difícil. Queríamos a vitória, mas não foi possível”, declarou.

O atacante fez a ressalva sobre o fato da Seleção estar com um novo treinador e o pouco tempo de trabalho. Rodrygo ainda elogiou a equipe marroquina.

“Esperávamos (a dificuldade do jogo), mas não podemos usar isso como desculpa. Temos jogadores de muita qualidade, apesar do pouco entrosamento, acho que podíamos ter feito melhor. Jogamos com uma seleção muito forte que foi bem na Copa do Mundo com esse mesmo grupo”, disse antes de completar.

“Muitos jogadores atuaram pela primeira vez pelo Brasil hoje e se juntaram aos que já estavam. Mas, como disse, isso não pode ser uma desculpa. Temos sempre que tentar ganhar, pois estamos defendendo a Seleção Brasileira. Vamos nos preparar agora para quando voltarmos conseguirmos as vitórias”, concluiu. (com Ascom CBF)