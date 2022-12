'Mito', 'lenda', 'deus': mídia italiana se despede de Pelé

A mídia italiana não poupou adjetivos nesta quinta-feira (29) para se despedir de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que faleceu aos 82 anos em São Paulo.

O "Corriere dello Sport" destacou que "o mundo do futebol está de luto" pelo falecimento do "incomparável ícone brasileiro e mundial". "O Rei marcou uma época: com a Seleção, fez 77 gols em 92 partidas, vencendo três vezes a Copa do Mundo (1958, 1962, 1970)", escreveu a publicação.

Já o "La Repubblica" afirmou que "o futebol perdeu seu mito" e ressaltou que o "gênio tinha muitas faces". "Pelé era um nome de um sonho, o nome de deus", escreveu o portal ressaltando os 1.281 gols marcados em 1.363 partidas.

O "Corriere della Sera" dá amplo destaque à morte do "rei do futebol" e conta detalhes de sua longa história dentro das quatro linhas. "Três vezes campeão do mundo, único no mundo do futebol", pontuou ressaltando sua luta contra o câncer.

Print da capa do site do 'Corriere dello Sport' (Foto: Reprodução )

"Ele se tornou um rei, um rei bom, que saiu do inferno jogando com uma bola de pano e chegou aos céus. Talento muito precoce, como talvez nunca mais veremos. [...] A partida agora acabou, estamos mais sozinhos. Mas, você permanecerá", escreveu o jornal terminando com um "obrigado" em português.

"La Gazzetta dello Sport" tem praticamente metade de sua página inicial com matérias, vídeos e fotos da carreira da "lenda" do futebol, relembrando dos lances mais geniais da carreira e os gols mais bonitos. Até mesmo o portal econômico e político "Il Sole 24 Ore", que raramente coloca matérias de esporte internacional em sua homepage, abriu espaço para dar "adeus a Pelé, o mito eterno do futebol brasileiro e mundial". "Pelé sempre será Pelé, o melhor de sempre para sempre, afirmou.

A emissora "RAI", em todos os seus canais, também fez homenagens a Pelé. Dizendo que "o mundo chora a morte" do astro brasileiro, contou a trajetória do atleta e ressaltou como ele se tornou "uma lenda". (com agência Ansa)