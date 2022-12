Ex-jogador da Juventus, Fabián O'Neill morre aos 49 anos

O ex-meio-campista Fabián O'Neill, que defendeu a Juventus entre 2000 e 2002, morreu no último domingo (25) em Montevidéu, no Uruguai, aos 49 anos de idade.

Considerado um dos melhores jogadores uruguaios nos anos 1990, "El Mago" estava em coma em um hospital da capital do país sul-americano e faleceu em virtude de uma cirrose crônica.

"Bem, meu querido irmão, você partiu em uma viagem. Você será mais um anjo que terei no céu e espero que me guie. Sempre vou te amar", escreveu Rider, irmão de O'Neill.

Embora tenha sido um meia muito técnico e talentoso, o ex-atleta era conhecido pelos excessos fora dos gramados, principalmente com o álcool. Em 2020, o uruguaio já havia sido internado por problemas no fígado.

Revelado pelo Nacional, O'Neill passou por Cagliari, Juventus e Perugia, tendo também defendido a seleção do Uruguai em 19 partidas.

Admirado pelo francês Zinédine Zidane, O'Neill encerrou a carreira precocemente aos 30 anos de idade, mas o "Mago" era muito querido pelos torcedores do Cagliari.

"Orgulhosos de conseguir admirar de perto a sua genialidade: pura e cristalina como os diamantes mais preciosos", escreveu o rossoblù em suas redes sociais. (com agência Ansa)

Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi.



Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle.



Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi. pic.twitter.com/5qqhnoQabJ