Pelas redes sociais, Neymar diz estar destruído e Rodrygo se desculpa

Esse sábado (10) foi de desabafos dos atacantes Neymar e Rodrygo nas redes sociais, um dia depois da eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Catar. A seleção perdeu a vaga na semifinal do Mundial para a Croácia, na disputa de pênaltis (4 a 2). Em postagem no Instagram, o camisa 10, revelou estar "destruído psicologicamente", antes de deixar a capital Doha.

Assim como nas duas edições anteriores, Neymar sofreu com lesão na Copa do Catar, mas conseguiu se recuperar a tempo para marcar o gol decisivo no embate contra a Croácia, ao abrir o placar na prorrogação. No entanto, os adversários empataram a partida e levaram a definição da classificação para as penalidades. Em 2014, Neymar só jogou até às quartas de final quando fraturou a vértebra na vitória do Brasil sobre a Colômbia. Quatro anos depois, no Mundial da Rússia, torceu o tornozelo direito e jogou no sacrifício. A eliminação do Brasil nas quartas de final foi a terceira consecutiva.

Se para Neymar, de 30 anos, é difícil lidar com a frustração, imagine para Rodrygo, estreante em Mundiais e um dos caçulas da seleção, ao lado de Gabriel Martinelli, ambos com 21 anos. Rodrygo, considerado um prodígio no Real Madrid (Espanha) onde joga há três anos, desperdiçou a primeira das cinco cobranças de pênaltis após a prorrogação. O jovem atacante usou o Twitter para se manifestar e pediu desculpas. (com Agência Brasil)