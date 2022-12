Goleiro pega 3 pênaltis e Croácia avança às quartas da Copa

A Croácia superou nesta segunda-feira (5) o Japão nos pênaltis e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A atual vice-campeã do torneio poderá enfrentar o Brasil na próxima fase.

Em um jogo disputado, os japoneses abriram o placar no finalzinho do primeiro tempo, com um gol de Daizen Maeda, que aproveitou a sobra de bola de um cruzamento.

Os croatas pressionaram os rivais asiáticos e encontraram o empate no início da etapa final. Ivan Perisic subiu mais alto que a defesa japonesa para cabecear e superar o goleiro Shuichi Gonda.

Apesar de algumas boas oportunidades para os dois lados, o empate permaneceu no tempo normal e na prorrogação. Com isso, o país classificado precisou ser decidido nos pênaltis.

O goleiro Dominik Livakovic brilhou ao defender as cobranças de Takumi Minamino, Kaoru Mitoma e Maya Yoshida. Pelo lado dos croatas, Nikola Vlasic, Marcelo Brozovic e Mario Pasalic converteram suas cobranças.

Com a vitória por 3 a 1 nas penalidades, a Croácia avançou às quartas de final e enfrentará o vencedor da partida entre Brasil e Coreia do Sul. (com agência Ansa)