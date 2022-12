Portugal e Coreia do Sul avançam para oitavas da Copa do Mundo

Nos jogos que definiram o futuro do grupo H da Copa do Mundo do Catar, Portugal e Coreia do Sul conseguiram avançar para as oitavas de final da competição nesta sexta-feira (2).

No entanto, se os uruguaios não tiveram grandes dificuldades em derrotar Gana por 2 a 0, os portugueses foram surpreendidos por uma virada da Coreia do Sul, já nos acréscimos, por 2 a 1.

O jogo entre sul-americanos e africanos foi bastante movimentado desde o início, com um pênalti perdido por André Ayew logo aos 21 minutos do primeiro tempo.

Dali em diante, os uruguaios dominaram a partida e Giorgian De Arrascaeta brilhou. O meia marcou o primeiro do Uruguai de cabeça aos 26 e, aos 32, De Arrascaeta acertou um belo e forte chute e deu números finais à partida.

No entanto, como tinham um gol a menos marcado do que os sul-coreanos, os uruguaios foram eliminados.

A partida entre europeus e asiáticos também começou agitada, com o atacante Ricardo Horta abrindo o placar logo aos cinco minutos. Aos 27 da etapa inicial, porém, Kim Young-Gwon empatou após um escanteio.

Mas, ao fim da partida, aos 46 do segundo tempo, Hwan Hee-chan fez o inimaginável e virou para a Coreia do Sul.

Com isso, Portugal fechou com seis pontos, seguidos por Coreia com quatro. Uruguai teve os mesmos quatro e Gana ficou na lanterna com três.

Agora, as duas seleções esperam seus adversários, que serão definidos nas disputas do grupo G, que é liderado pelo Brasil.

Enquanto portugueses pegarão o segundo colocado, os sul-coreanos encaram o primeiro. (com agência Ansa)