Marrocos e Croácia avançam na Copa; Bélgica é eliminada

A Copa do Mundo do Catar vitimou mais uma favorita ao título e promoveu outra surpresa. A Bélgica foi eliminada na fase de grupos após empatar com a Croácia, já o Marrocos venceu o Canadá e avançou às oitavas em primeiro no grupo F.

O jogo no estádio Al Thumama foi maluco e recheado de emoções. Hakim Ziyech inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, após aproveitar uma atrapalhada da defesa canadense. Ainda na etapa inicial, Youssef Em-Nesyri anotou o segundo.

No final do primeiro tempo, os canadenses descontaram com um gol contra de Nayef Aguerd, mas não tiveram forças para empatar.

Com o resultado, os marroquinos chegaram aos sete pontos e fecharam o grupo F na ponta da classificação. O Canadá, no entanto, ficou na lanterna após perder todos os três jogos.

Disputando sua segunda Copa consecutiva, o Marrocos repetiu o feito da edição de 1986 do Mundial, quando também chegou até as oitavas de final. Na próxima fase, os africanos enfrentarão o segundo colocado do grupo E.

No estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, o empate em 0 a 0 entre Bélgica e Croácia não terminou bem para os Diabos Vermelhos, que foram despachados precocemente do torneio.

Um dos destaques negativos do duelo foi o atacante Romelu Lukaku, da Inter de Milão, que perdeu pelo menos dois gols e vem sendo considerado um dos grandes vilões.

A Croácia, que é liderada em campo por Luka Modric, conseguiu segurar o poderoso ataque da Bélgica e foi para as oitavas de final na segunda colocação da chave, com cinco pontos. Os belgas, no entanto, somaram quatro.

A próxima adversária da seleção comandada por Zlatko Dalic será a primeira posicionada do grupo E, colocação ocupada atualmente pela Espanha. (com agência Ansa)