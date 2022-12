Pelé tem 'condição clínica estável', diz boletim médico

O ex-jogador Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma "reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon" e está em condição "estável". A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (30) em boletim médico.

"Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável", diz a nota.

De acordo com o Albert Einstein, Edson Arantes do Nascimento foi hospitalizado para ser submetido a uma reavaliação do tratamento de quimioterapia do tumor de cólon identificado em setembro do ano passado.

O comunicado é assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e Serviços Hospitalares. (com agência Ansa)