Brasil dos golaços derrota Suíça e garante vaga nas oitavas da Copa

Com um golaço de Casemiro, o Brasil venceu nesta segunda-feira (28) a Suíça por 1 a 0 no estádio 974, em Doha, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

O Brasil entrou em campo com algumas modificações, mas o primeiro tempo foi amarrado e sem grandes oportunidades de gol. Mesmo não tendo Neymar em campo, as melhores chances foram do Brasil, mas apenas uma delas assustou o goleiro Yann Sommer.

O ponta Vinicius Junior recebeu bom lançamento de Raphinha, mas não conseguiu pegar em cheio na bola e facilitou o trabalho do arqueiro rival.

Com o zero insistindo no placar, o segundo tempo iniciou com um certo domínio dos suíços, que pressionaram a pentacampeã durante os primeiros 15 minutos de jogo.

Aos 18, Vini Jr. até fez a torcida brasileira festejar ao marcar um gol, mas o lance foi revisado e anulado pelo VAR, que flagrou um posicionamento irregular de Richarlison.

O Brasil conseguiu furar definitivamente o bloqueio suíço somente aos 83 minutos. O meio-campista Casemiro recebeu bom passe de Rodrygo e finalizou firme para vencer Sommer.

A pentacampeã chegou aos seis pontos e garantiu vaga nas oitavas de final. A Suíça, que tem três, decidirá seu futuro na Copa diante da Sérvia. Camarões e sérvios possuem apenas um ponto.