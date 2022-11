Alemanha arranca empate com Espanha e segue viva na Copa

Espanha e Alemanha empataram neste domingo (27) por 1 a 1, resultado que mantém indefinido o destino do grupo E da Copa do Mundo do Catar.

Em um dos melhores jogos do torneio até aqui, o placar foi inaugurado apenas aos 17 minutos do segundo tempo, quando Álvaro Morata recebeu de Jordi Alba dentro da área e só desviou com o pé direito, mandando a bola para o fundo do gol de Manuel Neuer.

Após ter perdido do Japão de virada na estreia na Copa, a Alemanha precisava desesperadamente pontuar e foi buscar o empate aos 37, com Niclas Füllkrug, em chute indefensável para Unai Simón.

Com duas rodadas disputadas, a Espanha lidera o grupo E da Copa com quatro pontos, seguida por Japão e Costa Rica, com três cada. A Alemanha é lanterna com um ponto, mas depende apenas de si para chegar às oitavas de final.

Na próxima quinta (1º), os tetracampeões mundiais pegam a Costa Rica, enquanto a Espanha enfrenta o Japão. (com agência Ansa)