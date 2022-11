Marrocos surpreende e vence Bélgica por 2 a 0

Atual vice-líder do ranking da Fifa e terceira colocada na Copa do Mundo de 2018, a Bélgica ainda não mostrou a que veio no Catar.

Após ter sofrido para ganhar do Canadá na primeira rodada, a seleção europeia perdeu neste domingo (27) para o Marrocos por 2 a 0 e se complicou na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Abdelhamid Sabiri, da Sampdoria, abriu o placar aos 28 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta que surpreendeu o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid. Já nos acréscimos, Zakaria Aboukhlal, do Toulouse, recebeu sozinho na área e estufou a rede belga.

Com a vitória, o Marrocos assumiu a liderança do grupo F, com quatro pontos, superando a própria Bélgica, com três. No entanto, Croácia, com um, e Canadá, com zero, ainda se enfrentam neste domingo.

Na última rodada, em 1º de dezembro, os norte-africanos encaram os norte-americanos, enquanto as duas seleções europeias fazem o outro jogo. (com agência Ansa)