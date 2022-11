NAS QUADRAS - Tudo sobre basquete

Faraó

A queda da corretora de criptomoedas FTX causou um impacto gigante no mundo da NBA. De ex-jogadores até atuais passando por patrocínios de times, a falência da empresa será mais um baque para o comissário Adam Silver se preocupar.

Por exemplo, o condado de Miami, o equivalente as nossas prefeituras de bairro, pediu educadamente para a organização do Miami Heat retirar a logo da empresa do ginásio do time. A nota do condado fala em que a marca “FTX traz péssimas lembranças para quem investiu e perdeu suas finanças”. Faz sentido. Até agora a diretoria do Heat não respondeu aos pedidos.

O outro lado da moeda, não cripto é claro, quem pode se aproveitar bem dessa queda é o Detroit Pistons. Isso porque seu jovem astro Cade Cunningham assinou que toda a parte de bônus de seu contrato com o time fosse convertida em Bitcoins que estavam na corretora BlockFI. Pois bem, a BlockFI também faliu e o jogador pode ficar a ver navios. Isso pode ser um motivador para o jogador recuperar o prejuízo jogando por com um contrato supermax.

SOBE

Sacramento Kings - Quando a diretoria do Kings contratou Mike Brown ainda durante as finais deste ano da NBA a meta a ser alcançada eram os playoffs. Depois de perder 4 seguidas no começo da temporada, o Kings engatou. Desde 2005 o Kings não vencia 7 seguidas, e agora está em terceiro na conferencia Oeste. Essa mudança do Kings não foi boa para alguns times (nota mais à frente), mas a fanática torcida está em êxtase. A ponto de cantar “MVP" para o De’Aaron Fox, seu atual astro.

Na mesma

Golden State Warriors - O Warriors precisou de 50 pontos de Steph Curry para vencer sua primeira partida fora de casa nesta temporada. O adversário? O fraquíssimo Houston Rockets. O Warriors já teve sua reunião entre os jogadores em que jogadores como Draymond Green e Klay Thompson foram cobrados. Thompson parece ter entendido e mudou nos últimos jogos. Já os jovens, Wiseman foi para a GLeague e Poole e Kuminga, patinam na temporada. O Warriors continua na mesma.

DESCE

Lebron James - Com Lebron em quadra o Lakers perdeu 8, mesmo com o Auxilio de Anthony Davis. Sem Lebron, o Lakers tem um Anthony Davis muito mais “solto" em quadra (médias de 35 pontos e eficiência nos arremessos de 61.7% nos últimos jogos). Será que o Lakers virou um Los Angeles Pelicans?





Por falta de roupa nova, passei o ferro na velha

Falando em aspas interessantes de técnicos, o novo do Nets, Jacque Vaugh, se saiu com uma anedota bem espirituosa durante a entrevista ao jornalista Michael Scotto:”Eu sei que a diretoria tinha outros candidatos ao cargo em mente, e estou tranquilo em relação a isso. Foi mais ou menos como meu casamento. Eu sei que não era a primeira escolha da minha esposa e estamos juntos há 20 anos. Então vamos em frente.”.

Constante melhoria

O técnico da seleção brasileira e do Flamengo, Gustavo De Conti, deu uma declaração interessante sobre sua inquietude e o que significa ser o técnico da seleção e não de um clube. Em entrevista à coluna, perguntamos a De Conti como foi a preparação para o jogo decisivo contra o México depois de tudo que aconteceu com a equipe até chegar no México: “Uma coisa que estou aprendendo e trabalhando muito para a seleção é conseguir passar em um curtíssimo espaço de tempo, 1 ou 2 dias, as minhas ideias. Em um clube, temos tempo para trabalhar. O que não é o caso com a seleção. O Petrovic (tecnico anterior da Seleção Brasileira) conseguia. Eu ainda preciso trabalhar nisso”. Parece que está dando certo. O Brasil saiu para essa janela quase eliminado, e venceu e bem os Estados Unidos por 94 a 79 e o México por 102 a 56. A partida do México foi uma das melhores atuações do time brasileiro nos últimos anos. A melhor sob o comando de Gustavo de Conti.