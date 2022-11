Lesões tiram Neymar e Danilo da fase de grupos da Copa

O atacante Neymar e o lateral-direito Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar em função de duas lesões no tornozelo.

Os jogadores de Paris Saint-Germain e Juventus, que sofreram entorses nos tornozelos durante o duelo contra a Sérvia, realizaram exames de imagem nesta sexta-feira (25) para determinar a gravidade dos machucados.

Neymar e Danilo se lesionaram na etapa final do confronto. O camisa número 10 da seleção foi substituído e até chorou no banco de reservas, enquanto o lateral permaneceu em campo até o fim.

Os dois jogadores iniciaram sessões de fisioterapia e só retornarão em caso de classificação para as oitavas de final do Mundial de 2022.

A seleção brasileira fechou a primeira rodada na liderança do grupo G, com os mesmos três pontos da Suíça, mas com vantagem pelo saldo de gols. Os dois países vão se enfrentar na segunda-feira (28), a partir das 13h (de Brasília), no estádio 974. (com agência Ansa)