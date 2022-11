Richarlison brilha e Brasil vence a Sérvia na estreia na Copa

Com um show do atacante Richarlison, o Brasil venceu nesta quarta-feira (24) a Sérvia por 2 a 0 e estreou com vitória na Copa do Mundo do Catar.

O primeiro tempo da partida no estádio Lusail não teve tantas grandes oportunidades e foi muito estudado. A pentacampeã finalizou quatro vezes, mas acertou apenas duas ao gol sérvio e sem muito perigo.

A defesa brasileira, por sua vez, correu pouquíssimos riscos ao longo da etapa inicial e se deparou com uma Sérvia que tentou explorar ao máximo as bolas aéreas, embora sem sucesso.

O segundo tempo começou mais movimentado, mas o Brasil perdeu duas ótimas oportunidades com Raphinha e Alex Sandro, que acertou a trave em um arremate de fora da área.

O Brasil, no entanto, quebrou a forte marcação da Sérvia aos 16 de partida, após Richarlison aproveitar o rebote do goleiro Vanja Milinkovic-Savic.

O centroavante do Tottenham foi novamente protagonista no 27º minuto. Vinicius Junior acionou Richarlison, que dominou e virou um belíssimo voleio para marcar seu segundo gol na partida.

A principal preocupação da seleção é Neymar, um de seus principais jogadores, pois deixou o gramado por volta dos 34 minutos sentindo fortes dores no tornozelo direito.

O Brasil voltará a jogar na segunda-feira (28) para enfrentar a Suíça, a partir das 13h (de Brasília). No mesmo dia, os sérvios terão pela frente Camarões, mas às 7h. (com agência Ansa)

Richarlison fez um belo gol de voleio (Foto: CBF)

