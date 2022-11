Em ritmo de treino, Espanha goleia Costa Rica por 7 a 0

Em ritmo de treinamento, a Espanha não teve dificuldades em sua estreia na Copa do Mundo e goleou a Costa Rica por 7 a 0 em Doha, no Catar.

Os espanhóis dominaram completamente os costarriquenhos desde o primeiro minuto do confronto e abriram o placar aos 11 minutos, com Dani Olmo. Ainda na etapa inicial, Marco Asensio e Ferran Torres aumentaram a vantagem da campeã de 2010.

Mesmo com um placar confortável, a Espanha não tirou o pé do acelerador e seguiu atropelando a Costa Rica em Doha. Na etapa final, a goleada espanhola ficou mais elástica com os gols de Torres, Gavi, Carlos Soler e Álvaro Morata.

Até o momento, essa foi a maior goleada da atual edição da Copa do Mundo. Além disso, os espanhóis aplicaram sua maior goleada na história do torneio da Fifa.

O próximo adversário da Espanha será a Alemanha, que perdeu na estreia do Mundial para o Japão. Os asiáticos, no entanto, vão encarar a Costa Rica. Os dois duelos ocorrerão no dia 27. (com agência Ansa)