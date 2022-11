Botafogo perde para o Athletico-PR na Arena e fica sem a vaga na Libertadores

Não deu… Longe de repetir o desempenho de outros jogos fora de casa, o Botafogo foi derrotado pelo Athletico-PR por 3 a 0 neste domingo, na Arena da Baixada, e acabou ficando sem a vaga na Libertadores. Em seu primeiro ano de SAF, o Glorioso se contenta com a vaga na Copa Sul-Americana, retornando a um torneio internacional após quatro anos, e fecha o Campeonato Brasileiro em 11º lugar, com 53 pontos.

O Botafogo começou o jogo até com uma boa postura, mas sem conseguir grandes chances. Aos poucos, o Athletico-PR foi se encontrando e chegou com muito perigo a partir dos 30 minutos. Alex Santana, de cabeça, Terans – duas vezes, sendo uma bola acertando a trave – e Vitor Roque quase balançaram as redes, mas o Glorioso conseguiu ir para o intervalo com o 0 a 0.

O Botafogo continuou tomando pressão no segundo tempo, e o Athletico-PR enfim conseguiu balançar as redes. Aos seis minutos, após escanteio cobrado da esquerda, Erick se antecipou e cabeceou, Lucas Perri conseguiu fazer a defesa, mas a bola bateu em Adryelson e entrou: 1 a 0.

O gol deu ainda mais ânimo ao Athletico-PR e atordoou de vez o Botafogo. Aos 11, Vitor Roque chegou a marcar, mas o gol foi invalidado por impedimento de Vitinho. Mas, cinco minutos depois, os paranaenses conseguiram o segundo: Terans recebeu de Vitinho, fez um carnaval na defesa alvinegra e Vitor Roque chutou para marcar 2 a 0.

O Botafogo foi no final para o tudo ou nada, já que não restava outra alternativa. E, numa das poucas chegadas com perigo, Adryelson finalizou após cobrança de falta e Bento fez uma defesa espetacular no chão. O Athletico-PR teve mais chances de marcar, Lucas Perri fez algumas grandes defesas, mas Erick fechou a conta nos acréscimos, com um golaço: 3 a 0.

Próximos jogos do Botafogo



A temporada ainda não acabou para o Botafogo. No dia 3 de dezembro, o Glorioso fará um amistoso contra o Crystal Palace, no Selhurst Park, em Londres, no duelo entre clubes da rede de John Textor. Depois, jogos oficiais só em 2023, no Campeonato Carioca.