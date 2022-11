Lucas Fernandes faz dois golaços, Botafogo vence e entra no G8

Tem que respeitar! Em noite de golaços de Lucas Fernandes e com o Estádio Nilton Santos pulsando, o Botafogo derrotou o Santos por 3 a 0 nesta quinta-feira (10) e entrou no G-8 do Campeonato Brasileiro faltando apenas uma rodada para o fim.

Oitavo colocado com 53 pontos, o Glorioso segue dependendo só de si para voltar à Libertadores e, domingo, visita o Athletico-PR na Arena da Baixada, em confronto direto que pode levá-lo inclusive direto à fase de grupos.

O jogo



Empurrado pela torcida e regido por Lucas Fernandes, o Botafogo começou o jogo a mil por hora e sufocando o Santos. Logo aos três minutos, o camisa 18 enfiou, Jeffinho ganhou na velocidade entre os dois zagueiros e João Paulo saiu do gol e conseguiu a defesa.

Mas o gol do Glorioso não demorou muito a sair. E não foi qualquer gol. Aos 10 minutos, Lucas Fernandes pegou a bola, levou para a perna esquerda e chapou em curva no cantinho de João Paulo: golaço, o primeiro dele com a camisa do Botafogo.

O Botafogo seguiu criando e desperdiçando boas chances, e o Santos aos poucos foi se animando e “gostando” mais do jogo. Aos 23, na primeira finalização, Marcos Leandro cabeceou com perigo. Mas depois o Fogão teve novamente o controle e acertou o travessão, na finalização de Tiquinho Soares desviada pelo goleiro João Paulo.

O apetite do Botafogo seguiu alto no segundo tempo. Aos quatro minutos, Gabriel Pires cobrou falta de longe e a bola explodiu no travessão. E, três minutos depois, o Glorioso dobrou a vantagem. Daniel Bores lançou, Lucas Fernandes – sempre ele – saiu livre pela direita, invadiu a área, driblou Maicon e chutou bonito no canto do goleiro: 2 a 0.

Com o Santos atônito e o Estádio Nilton Santos pulsando, o Botafogo aproveitou o momento e fez o terceiro, aos 25 minutos: Jeffinho, outro que protagonizou lindos lances, fez ótima jogada, chutou forte, o goleiro João Paulo deu rebote e Tiquinho Soares conferiu para ampliar para 3 a 0. No fim, Tiquinho quase fez mais um, mas parou numa defesa espetacular do goleiro santista.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo fecha sua participação no Campeonato Brasileiro no próximo domingo numa verdadeira decisão contra o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada. Depois, antes das férias, o Glorioso ainda vai enfrentar o Crystal Palace em amistoso no Selhurst Park, em Londres, no dia 3 de dezembro, às 9h30 (horário de Brasília).