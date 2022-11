NAS QUADRAS - Tudo sobre basquete

Por que assistir ao NBB?

A NBA é a maior liga de basquete do mundo, com holofotes mais brilhantes e os jogadores mais espetaculares do planeta Terra. Apesar disso, somente um campeonato traz o melhor do basquete nacional para o público Brasileiro: o NBB. Somente o NBB consegue tangibilizar a experiencia de ver um jogo de basquete ao vivo para vibrar com aquela bola de 3 pontos de Marquinhos do São Paulo, a aula de defesa de Alex do Bauru, a finesse do jogo de Georginho do Franca e o espirito de vitória do técnico Gustavo de Conti do Flamengo.

O campeonato já está correndo solto com o Sesi Franca comprovando o seu favoritismo com 4 vitorias nas 4 partidas disputadas, mas o reformulado Flamengo vem bem na competição. O Trio Argentino de Aguirre, Cuello e Vildoza (olho nele) parece bem promissor e tem encaixado mais rápido ao basquete nacional do que o esperado.

Além da dupla Franca e Flamengo, o campeonato ainda tem Minas, São Paulo e Bauru como suas forças. E fiquem de olho no Corinthians do técnico Léo Figueró. O time do Parque São Jorge rejuvenesceu bem e pode fazer bonito neste campeonato.

Para coroar a temporada, o NBB está de volta à “Venus Platinada”. Além do seu parceiro de transmissão das ultimas temporadas, o NBB volta a ter seus jogos no Sportv do grupo Globo. A relação entre os dois não é nova, já que a Globo foi uma das incentivadoras do nascimento do NBB no começo do campeonato em 2008. Ótima noticia para o fã do esporte.



Perguntei para alguns experts, jornalista e jogadores por que devemos assistir este NBB 2022/23 que promete muitas emoções. Confiram aí.



Olivinha - Ala Flamengo



Olivinha vem com tudo para o NBB 22/23 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

O melhor do basquete brasileiro estará dentro de quadra. Grandes jogos, rivalidades, disputa intensa pelo título e acredito que tem tudo para ser um dos mais equilibrados NBB.

Acredito que tem muitos ingredientes para torcida estar ligada nos jogos.

Ricardo Bulgarelli (Foto: Acervo Pessoal)

Ricardo Bulgarelli - O NBB, para o fã de basquete, permite para quem ama o basquete ter o contato com o basquete de alto nível. Você tem a opção de acompanhar a paixão de cidades que respiram basquete como Franca, Bauru e Santa Cruz do sul com seu Corinthians. Além disso, você tem times de “camisa" como Flamengo, São Paulo e Corinthians. O basquete já foi o segundo esporte nacional e o NBB é a prova que ele ainda sobrevive por justamente por essa paixão pelo basquete.

Guilherme Maia (Foto: Acervo Pessoal)



Guilherme Maia - narrador - Porque vamos ver jogos extremamente disputados. O Flamengo querendo voltar a ser campeão, o Franca em busca do bi, São Paulo, Minas e Corinthians muito fortes. A força dos times do interior de SP, as duas equipes do DF, do nordeste e do Sul ainda mais fortes, além do NBB unir os grupos Disney e Globo e seguir com transmissão na TV aberta e o sucesso das transmissões no YouTube!

Eneas Lima - Garrafão Rubro-Negro - Acompanhar o NBB é ainda o retrato mais fiel sobre a realidade do basquete brasileiro com as suas principais equipes – seja essa realidade boa ou ruim. Fato que a qualidade técnica dos jogos a cada temporada vem oscilando demais e isso acaba impactando na qualidade final do produto e a possibilidade de angariar novos fãs do basquete brasileiro raiz e com isso não perder mais um torcedor potencial somente para o que ocorre na NBA ou nas principais ligas da Europa. Quem é ainda tem esperança na evolução do basquete brasileiro precisa ter um olhar cada vez mais critico e atento com o que ocorre no NBB como um todo, fato que podem surgir bons nomes jovens a cada temporada, a dimensão territorial que tem o Brasil isso seria mais do que natural, mas precisamos massificar. E massificar não é necessariamente bajular ou elogiar amigos jogadores ou jogadores experientes que possam estar vivendo uma boa fase. A boa critica bem argumentada não só mostra o caminho para a evolução do jogador, do técnico, como também ajuda em todo o processo para termos quem sabe no futuro um torneio com potencial técnico que temos na Espanha. Pés no chão e esperança numa nova temporada de NBB e que já nasce essa temporada com Franca como o principal favorito, mas favoritismo tem que se provar e que vença o mais competente em quadra.

Felipe Souza (jornalista) - Porque tem duas histórias interessantes nessa temporada. Depois de anos, Franca ganha um título do NBB e se reforça para continuar no topo e o Flamengo (o maior campeão) chega para essa temporada precisando mostrar um basquete melhor do que vimos em 2021/22. Ainda mais quando falamos em investimento financeiro. Além disso, o NBB está de volta no SporTV. Será que vamos voltar a ver jogos na Globo? A temporada só está começando e definitivamente, promete fortes emoções (dentro e fora de quadra).

American Idiot

A linha entre a genialidade e a loucura é mínima. No caso do Nets, esta linha tem um numero: 2,54 cm. O já famoso arremesso de 3 que acabou se tornando um simples arremesso de 2 pontos devido ao tamanho de pé de Kevin Durant. Se a bola entre, o Nets eliminaria o Bucks e tinha tudo para vencer as finais daquele ano. Desde então o time implodiu. Mais uma vez.

Uma “feliz" coincidencia das crises do Nets? Todas envolvem o armador Kyrie Irving. Um dos jogadores mais talentosos desta geração tem se mostrando um dos piores seres humanos que a NBA apresentou para o mundo. Ao abraçar e se aliar a pessoas perigosas como terra-planistas e teóricos de conspirações, o jogador tem usado a NBA para divulgar todo tipo de asneira. Sua última, e esperamos a derradeira, foi tuitar um filme com conteúdo anti-semita em sua conta para milhões e milhões de fãs do mundo inteiro. Justamente na época com mais ataques a comunidade Judaica em décadas no Estados Unidos (Matéria do NY Time aqui https://www.nytimes.com/2022/04/26/nyregion/antisemitic-attacks-new-york.html). Kyrie Irving é um câncer que está correndo a NBA.

Kyrie deve ser multado exemplarmente pelo time e pela NBA. Se possível, cair em um ostracismo como seu amigão Kayne West. Mas estes sujeitos normalmente caem para cima...

Reposicionamento

Falando em cair para cima, já temos a primeira vitima desta nova implosão do Nets. O técnico Steve Nash pediu o boné depois de mais uma derrota do time. Nash não aguentou ver a falta de empenho de seus jogadores contra um jovem time do Indiana. Seja quem assumir o time, terá muito trabalho pela frente. Em quadra, a defesa é a pior da temporada e fora dela… bom, voces já sabem….

Para resolver esse problema, o Nets teve uma ideia genial. O grande nome contado para assumir o time é o ex-atual-técnico do Celtics: Ime Udoka. Antes de falar da polemica que envolve Udoka, vale lembrar que o técnico teve problemas sérios com seus jogadores durante sua época no Celtics, os acusando de falta de empenho. Só que o recado era para Jason Tatum e Jaylen Brown, astros na liga, mas não chegam nem aos pés dos ultra-mimados Kevin Durant, Kyrie Irving e Ben Simmons.

Para não perder o hábito, o Nets tem que chamar alguém com histórico de polemicas e Udok tem uma recente (link aqui). Desculpem a brincadeira mas não resisto. Caso o Nets contrate mesmo Udoka, que tal assinar com o recém-dispensado do Spurs, Joshua Primo? Aproveitem e mudem o nome do time para “The Brooklyn Cancelled”.