Após campanhas distintas, Fla e Athletico fazem final da Libertadores

Rafael Monteiro - Os rubro-negros Flamengo e Athletico Paranense duelam na tarde deste sábado (29), no Monumental de Duelo às 17h, no Equador, pelo título mais importante da temporada do futebol no continente sul-americano: a Copa Libertadores da América. De um lado do campo estarão os cariocas em busca do tricampeonato (os dois primeiros foram em 1981 e 2019), e do outro lado os paranaenses sonha com a conquista inédita no torneio. O embate será às 17h (horário de Brasília), na cidade de Guayaquil.

A história do Flamengo na Libertadores começou no Grupo H. Os rubro-negros saíram quase com 100% de aproveitamento em uma chave que contava com o Talleres, da Argentina, o Universidad Católica, do Chile, e o Sporting Cristal, do Peru.

Nesta fase, o time comandado, na época, pelo técnico Paulo Sousa, obteve cinco vitórias e apenas um empate, que aconteceu no confronto com os argentinos.

Depois de assegurar a liderança do grupo, o Flamengo encarou o Tolima, da Colômbia. No primeiro jogo das oitavas de final, já sob a liderança do treinador Dorival Junior, os cariocas venceram com gol de Andreas Pereira, que deixou o clube logo após o triunfo por 1 a 0.

?????????? Falta cada vez menos!



?????? Gabi e Canobbio sonham com gols que valem a #GloriaEterna! Sábado tem a grande final da CONMEBOL #Libertadores 2022.



???????????? @Flamengo ???? @AthleticoPR pic.twitter.com/wtqKNzaGMZ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 27, 2022

No duelo de volta, no Maracanã, o Flamengo conseguiu sua maior goleada na competição continental, 7 a 1, com direito a quatro gols de Pedro.

O Rubro-Negro enfrentou pela primeira vez uma equipe compatriota na Libertadores já nas quartas de final. Emplacou duas vitórias (ida e volta) contra o Timão: a primeira por 2 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, e depois por 1 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Já nas semifinais o oponente foi o argentino Velez Sarsfield. Em Buenos Aires, os brasileiros praticamente selaram a classificação para a final, ao vencer por 4 a 0. No Maracanã, os rubro-negros voltaram a derrotar os argentinos, desta vez, por 2 a 1.

Logo após a confirmação da classificação, o técnico Dorival Junior falou em fazer de tudo para ser campeão.

"Acho que não tem preço nós chegarmos a um momento como esse. Vamos trabalhar e muito para que possamos fazer uma grande decisão. Enfrentaremos um adversário dificílimo. Não tenho dúvida que será uma partida com um grau de dificuldade muito alto".

Invicto na Libertadores, o Flamengo chega à decisão com uma campanha de 11 vitórias e um empate, em 12 partidas disputadas. Foram 32 gols feitos e oito sofridos. Além disso, os rubro-negros contam com o artilheiro do campeonato, Pedro, com 12 gols marcados.

Diferentemente do Flamengo, o Athletico Paranaense teve alguns tropeços no Grupo B. Com uma campanha de três vitórias, duas derrotas e um empate, os paranaenses terminaram na vice-liderança, com os mesmos 10 pontos que o Libertad, do Paraguai, que se classificou em primeiro. Já o The Strongest, da Bolívia, e o Caracas, da Venezuela, foram eliminados.

Na quinta rodada, com vaga sob ameaça, o técnico Luis Felipe Scolari assumiu a equipe paranaense, após goleada por 5 a 0 contra os bolivianos, em La Paz, quando Fábio Carille ainda era o treinador do time. Na sequência, o Athletico venceu duas partidas e avançou às oitavas de final.

O adversário da vez foi o Libertad, que também enfrentou na primeira fase. Na Arena da Baixada, os atleticanos venceram por 2 a 1, já em Assunção, quando a decisão para as quartas de final seria definida nos pênaltis, Rômulo, aos 44 minutos do segundo tempo, garantiu a classificação dos brasileiros.

Em seguida, o gol de Vitor Roque, com 17 anos de idade, contra o Estudiantes, da Argentina, aos 50 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória por 1 a 0, em La Plata, além do acesso às semifinais, já que na Arena da Baixada o duelo terminou 0 a 0.

Invicto na Libertadores, o Flamengo chega à decisão com uma campanha de 11 vitórias e um empate, em 12 partidas disputadas. Foram 32 gols feitos e oito sofridos. Além disso, os rubro-negros contam com o artilheiro do campeonato, Pedro, com 12 gols marcados.

Diferentemente do Flamengo, o Athletico Paranaense teve alguns tropeços no Grupo B. Com uma campanha de três vitórias, duas derrotas e um empate, os paranaenses terminaram na vice-liderança, com os mesmos 10 pontos que o Libertad, do Paraguai, que se classificou em primeiro. Já o The Strongest, da Bolívia, e o Caracas, da Venezuela, foram eliminados.

Na quinta rodada, com vaga sob ameaça, o técnico Luis Felipe Scolari assumiu a equipe paranaense, após goleada por 5 a 0 contra os bolivianos, em La Paz, quando Fábio Carille ainda era o treinador do time. Na sequência, o Athletico venceu duas partidas e avançou às oitavas de final.

O adversário da vez foi o Libertad, que também enfrentou na primeira fase. Na Arena da Baixada, os atleticanos venceram por 2 a 1, já em Assunção, quando a decisão para as quartas de final seria definida nos pênaltis, Rômulo, aos 44 minutos do segundo tempo, garantiu a classificação dos brasileiros.

Em seguida, o gol de Vitor Roque, com 17 anos de idade, contra o Estudiantes, da Argentina, aos 50 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória por 1 a 0, em La Plata, além do acesso às semifinais, já que na Arena da Baixada o duelo terminou 0 a 0. (com Agência Brasil)



Felipão rechaça favoritismo do Flamengo na final

Em entrevista coletiva concedida nessa sexta-feira (28) ao lado do zagueiro Thiago Heleno, o técnico do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari, rechaçou qualquer favoritismo do Flamengo na decisão da Copa Libertadores, que será disputada a partir das 17h (horário de Brasília) do próximo sábado (29) no estádio Monumental de Guayaquil (Equador).

Segundo o técnico, tanto a equipe da Gávea como a da Arena da Baixada reúnem condições de conquistarem o título: “Favoritismo? É 50% contra 50%. São dois finalistas e quem jogar melhor pode vencer. Não achem que a equipe que chega à final é tão ruim quanto a melhor de todas. Quem está aqui é porque tem condições”.

Na opinião de Felipão, o fato de a decisão ser em jogo único iguala as condições dos dois finalistas: “Nesses jogos [em partida única], equipes de qualidade podem ter uma situação que não é adequada [...]. É tudo diferente das situações anteriores e podemos nos transformar em uma equipe vencedora. Sabemos que temos que fazer coisas diferentes em alguns sentidos, mas é um jogo único e pretendemos não cometer erros que cometemos em outras competições”.(com Agência Brasil)



Dorival diz que chega à final com máximo respeito a Felipão

O técnico do Flamengo, Dorival Júnior, afirmou que chega à grande final da Copa Libertadores, a partir das 17h (horário de Brasília) do próximo sábado (29) no estádio Monumental de Guayaquil (Equador), com máximo respeito e carinho pelo comandante do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari.

“Tenho carinho especial pelo técnico deles [Felipão]. Foi meu treinador e tenho ele como exemplo. Considero o Felipão como um dos profissionais mais vitoriosos do mundo. Merece todo o respeito”, declarou o comandante do Rubro-Negro em coletiva nessa sexta-feira (28).

O técnico do Flamengo, Dorival Júnior, afirmou que chega à grande final da Copa Libertadores, a partir das 17h (horário de Brasília) do próximo sábado (29) no estádio Monumental de Guayaquil (Equador), com máximo respeito e carinho pelo comandante do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari.

“Tenho carinho especial pelo técnico deles [Felipão]. Foi meu treinador e tenho ele como exemplo. Considero o Felipão como um dos profissionais mais vitoriosos do mundo. Merece todo o respeito”, declarou o comandante do Rubro-Negro em coletiva nessa sexta-feira (28). (com Agência Brasil)