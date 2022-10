Botafogo se impõe, vence Bragantino no Nilton Santos e ingressa no G-8

O Botafogo voltou a fazer valer o fator campo, se impôs e, mesmo passando um sufoco desnecessário, venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Nilton Santos. O resultado levou o Glorioso ao G-8 do Campeonato Brasileiro, faltando quatro jogos para o fim, com 47 pontos, mas os rivais direitos ainda jogam na rodada (veja a classificação no fim do texto). Agora é secar!

Com uma escalação ofensiva, o Botafogo começou o jogo em cima do Red Bull Bragantino e fez um ótimo primeiro tempo. No entanto, a bola custou um pouco a entrar. Aos 13 minutos, Júnior Santos aproveitou uma bola viva no meio e pegou de primeira, o chute desviou em Luan Cândido e Cleiton fez grande defesa. Despois, Tiquinho Soares foi lançado por Gabriel Pires, mas Cleiton conseguiu se antecipar.

Ninguém nesse elenco merecia um gol mais que Tche Tche.



O CORRE É LOUCO, MANÉ! ???? pic.twitter.com/yTDRuDbWrA — Central Botafogo (@CentralBotafogo) October 27, 2022

O Glorioso conseguiu balançar as redes aos 17 minutos, depois de uma sequência de chances. Marçal cobrou escanteio, Victor Cuesta cabeceou e Cleiton fez uma defesaça no cantinho. Na sequência, Marçal cruzou rasteiro e Tiquinho Soares, de calcanhar, acertou a trave. Depois, o camisa 9 alvinegro foi derrubado pelo goleiro no rebote e Gabriel Pires pegou a sobra para enfim tirar o zero do placar.

Com a vantagem no marcador e superior em campo, o Botafogo seguiu dominando, mas acabou desperdiçando boas chances de encaixar melhor os contra-ataques para ampliar o placar e, como se diz no jargão do futebol, “matar o jogo”. Assim, acabou passando um pequeno sufoco desnecessário no fim do primeiro tempo, mas conseguiu ir para o intervalo na frente.

O jogo seguiu perigoso no segundo tempo, com o Red Bull Bragantino conseguindo ter mais a posse de bola e produzindo mais. E aí saiu o empate. Aos 17 minutos, após bola cruzada da direita, Adryelson errou, afastou de cabeça para trás e Luan Cândido, livre, dominou e chutou cruzado para deixar tudo igual em 1 a 1.

Aí o Botafogo precisou remar tudo de novo. Jeffinho quase recolocou o Fogão na frente, mas Cleiton espalmou no cantinho esquerdo. Depois, aos 25 minutos, a rede balançou. Patrick de Paula, que tinha acabado de entrar, lançou Júnior Santos na direita, o atacante jogou na área, a bola desviou na defesa e sobrou limpa para Tchê Tchê fazer 2 a 1 para o Glorioso.

Após o gol, o Botafogo tratou de esfriar o jogo e conseguiu sustentar a vantagem até o apito final, arrancando aquele grito da torcida após duas derrotas seguidas atuando no Nilton Santos.

Próximos jogos do Botafogo



O Botafogo volta a jogar no Estádio Nilton Santos na próxima rodada, contra o Cuiabá, terça que vem (1/11), às 19h, pela 35ª rodada. Depois, o Glorioso mede forças com o Atlético-MG, dia 7, às 20h, no Mineirão.