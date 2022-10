Botafogo vacila em casa, perde para o Inter e desperdiça chance de entrar no G-8

O Botafogo novamente bobeou em casa. O time alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Internacional neste domingo, no Estádio Nilton Santos, e desperdiçou a oportunidade de entrar no G-8 do Campeonato Brasileiro.

Com 43 pontos, o Botafogo ficou na décima posição.

O primeiro tempo foi de um Botafogo intenso no início com o Internacional equilibrando após 20 minutos. Logo com 3, Tiquinho Soares arriscou de fora da área, Keiller deu rebote e Eduardo reclamou um possível pênalti de Rodrigo Moledo. O árbitro e o VAR não consideraram falta, até porque o meia alvinegro forçou.

Ligado, Eduardo conectava o ataque, aparecia dos dois lados e roubava bolas na frente. Em uma delas, aos 12, teve a chance de finalizar da entrada da área e mandou para fora. Em outro lance, ele fez bom cruzamento, que chegaria em Tiquinho, mas Moledo conseguiu cortar.

O Internacional, que até então só havia ameaçado em uma cabeça de Johnny para fora após escanteio, acordou. Assustou com um chute de De Pena por cima e em uma finalização de Wanderson defendida por Gatito.

O Botafogo voltou a atacar e quase abriu o placar. Em cobrança de falta ensaiada, Marçal rolou, Daniel Borges chutou, a bola desviou em Tiquinho e passou perto, aos 38. Do outro lado, Alemão fez grande jogada invididual dentro da área e bateu cruzado, Alan Patrick quase chegou.

Na etapa final, novamente o time alvinegro começou em cima. Chegou com finalização de Tchê Tchê por cima, em chute de Toquinho defendido por Keiller e em cruzamento na área que Eduardo quase concluiu.

Só que o jogo entrou em banho-maria, um ritmo lento que interessava mais ao Inter. Para piorar, o time visitante cresceu após as alterações e achou seu gol. Após bate-rebate na área, a bola sobrou limpa para Braian Romero concluir e marcar, aos 22.

Sem tanta criatividade, o Botafogo pouco ameaçou e não conseguiu nem pressionar atrás do empate. Até tentou com Jeffinho, em jogada indidivual seguida de finalização desviada e defesa de Keiller, aos 24. Mas só foi ameaçar de novo dez minutos depois em cabeçada para trás de Keiller, novamente defendida pelo goleiro. Muito pouco e insuficiente até mesmo para arrumar um ponto.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (23) para enfrentar o Fluminense, às 16h, no Maracanã. Depois, na quarta-feira seguinte (26), o Fogão recebe o Red Bull Bragantino no Estádio Nilton Santos, às 19h.