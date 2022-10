Botafogo mostra força de novo, vence São Paulo no Morumbi e entra no G-8

O Botafogo mais uma vez mostrou sua força, principalmente fora de casa. Num gramado pesadíssimo por conta da chuva e diante de um forte adversário, o Glorioso pouco sofreu, brigou bastante e conseguiu, no fim, a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 neste domingo (9), no Morumbi. Com o resultado, o Fogão entrou no G-8 do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos – o América-MG, no entanto, ainda pode ultrapassá-lo de volta.

Com o gramado muito encharcado e empoçado devido ao temporal que caiu pouco antes do apito inicial, o primeiro tempo foi muito ruim. O São Paulo dominou a posse da bola, mas sem produtividade, com a zaga alvinegra se comportando bem. O Glorioso pouco conseguiu produzir, mas poderia ter tido a melhor chance após boa trama pelo lado esquerdo, não fosse o chute tortíssimo de Lucas Fernandes.

O Botafogo voltou para o segundo tempo melhor e, na bola parada, quase abriu o placar logo aos dois minutos: após escanteio da direita, Tiquinho Soares cabeceou com perigo à esquerda do gol. Depois, o São Paulo se animou mais, e conseguiu enfim testar Gatito num chute da meia-lua de Pablo Maia.

Com a chuva incessante e o gramado pesado, o jogo foi ficando mais aberto por conta do desgaste físico de ambas as equipes. Num desses espaços, o Botafogo conseguiu um bom contra-ataque nos pés de Júnior Santos, Tiquinho Soares recebeu, mas acabou demorando um pouco para finalizar e teve o chute bloqueado pela zaga.

O jogo seguiu mais brigado do que jogado, mas o Botafogo mostrou sua força. Aos 36 minutos, Marçal cobrou lateral na área, Júnior Santos raspou para trás, a bola ficou viva e Tchê Tchê acabou sendo puxado por Léo quando ia finalizar para o gol. O árbitro não viu o pênalti, mas o VAR chamou e, depois de mais de cinco minutos de confusão, a infração foi confirmada e o zagueiro tricolor, expulso. Tiquinho Soares foi para a cobrança e, com extrema categoria, decretou a vitória alvinegra: 1 a 0.

Próximos jogos do Botafogo



O Botafogo volta a campo no próximo domingo (16) para receber o vice-líder Internacional, às 18h, no Estádio Nilton Santos. Depois, no domingo seguinte (23), o Fogão tem clássico contra o Fluminense no Maracanã, às 16h.