Botafogo vence Avaí de virada em Florianópolis e se reaproxima do G-8

O Botafogo voltou de vez à briga por vaga na Libertadores. De virada no segundo tempo, o Glorioso derrotou o Avaí por 2 a 1 nesta quinta-feira (6), na Ressacada, em Florianópolis, reassumiu a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, e agora está a apenas dois do América-MG, última equipe dentro do G-8. O sonho é possível!

O Botafogo começou a partida já criando uma ótima chance, nos pés de Tiquinho, que tocou para Eduardo e recebeu, avançou e chutou com muito perigo. O Glorioso era nitidamente melhor, mas não contava com um pênalti bizarro marcado para o Avaí com auxílio do VAR, após Júnior Santos dar um carrinho dentro da área e a bola pegar em seu braço de apoio. Bissoli bateu e fez Avaí 1 a 0.

Depois do gol, o Botafogo pouco conseguiu criar, sem pegada no meio e errando nas tomadas de decisão na frente. Jeffinho, aos 16 minutos, obrigou o goleiro Vladimir a fazer boa defesa, ao pegar uma sobra na entrada da área. Depois, aos 45, Júnior Santos balançou as redes, mas estava impedido e o gol foi corretamente anulado. Muito pouco para quem precisava da virada.

No segundo tempo, sim, o Botafogo conseguiu a virada num intervalo de apenas 11 minutos. Aos três, Marçal cobrou falta da esquerda e Victor Cuesta – sempre ele – cabeceou no ângulo, empatando em 1 a 1. Depois, Marçal cobrou escanteio, Cuesta cabeceou, a bola pegou em Mateus Sarará e sobrou para Tiquinho Soares encher o pé no rebote e virar: 2 a 1.

Com o Avaí atordoado, o Botafogo seguiu melhor e perdeu sucessivas chances de matar o jogo. Aos 18 minutos, a oportunidade mais incrível: Eduardo saiu arrancando pelo meio e deixou Jeffinho na boa para marcar, mas o garoto isolou com o gol vazio. Depois, aos 26, o estreante Jacob Montes recebeu, limpou bem a zaga e rolou para Jeffinho chutar, Vladimir espalmou e Tiquinho Soares e Victor Sá não conseguiram chegar no rebote.

Como não matou o jogo, o Botafogo acabou levando uma pressão do Avaí nos minutos finais, mas conseguiu sustentar a vitória, a quarta nos últimos seis jogos no Brasileirão.

Próximos jogos do Botafogo



O Botafogo nem volta para o Rio, seguirá em Florianópolis e viaja sábado para encarar o São Paulo, domingo (9), às 16h, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Glorioso terá uma semana livre até a partida contra o Internacional, dias 16, às 18h, no Estádio Nilton Santos.