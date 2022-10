Flu complica jogo fácil, Diniz erra, toma virada inesperada e perde para o Atlético-GO

Paulo Brito - Tropeçou nas próprias pernas. Depois de abrir 2 a 0 no placar diante do Atlético-GO, fora de casa, conseguindo, até certo ponto, controlar as ações, o Fluminense desperdiçou a chance de voltar à vice-liderança da competição nacional, perdendo para por 3 a 2 para os goianos. Com erros sucessivos na estratégia de Diniz, o Tricolor sucumbiu. Os gols do Time de Guerreiros foram marcado por Arias e Cano.

Logo na primeira investida do Fluminense na partida, Cristiano tocou para Ganso na área, que foi derrubado por Willian Maranhão. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado. Arias deslocou Renan e abriu o placar. O Tricolor poderia ter ampliado, não fosse o árbitro de vídeo. Aos 29, Cano aproveitou sobra na área e mandou para o gol, mas o lance foi anulado após revisão do árbitro de vídeo por impedimento.

Minutos depois, o argentino novamente aproveitou desvio na área e mandou para o gol, desta vez validado. Nos minutos finais da primeira etapa, após revisão do VAR, um pênalti foi marcado para o Atlético-GO por mão na bola de Nino na área. Churín cobrou com categoria e diminuiu a diferença no marcador. Fluminense parecia ter o jogo nas mãos, mas acabou fazendo algo inesperado: recuou mais do que o normal, pecando sobretudo no jogo aéreo.

No etapa complementar, o Fluminense desperdiçou três chances claras nesse logo no início: uma com Ganso na área, que preferiu o passe para Arias e errou; uma cabeçada de Cano que raspou a trave e essa última finalização de peito de Martinelli. Não dá pra perder tanta chance assim. O futebol não perdoa e o castigo veio a seguir: após bola alcançada na área, Churín disputa no alto. A bola fica viva para Baralhas, que briga por ela e manda para o gol, empatando.

Nada é tão ruim que não possa piorar. Depois de uma sucessão de mudanças feitas pelo técnico Fernando Diniz, o Fluminense parece ter ficado ainda mais capenga. Com 42 minutos jogados no segundo tempo, Jefferson tocou para Marlon Freitas, que chutou da entrada da área. Eis a maldição da Lei da ex: a bola desviou em Nino e atrapalhou o goleiro Fábio, que não conseguiu fazer a defesa. Depois da virada, os comandados de Diniz não fizeram mais nada. Um time entregue e uma derrota indigesta.