Del Piage decide no fim, Botafogo vence Goiás na Serrinha e se aproxima do G-8

Num time repleto de reforços, coube a um jovem remanescente do ano passado decidir. Com gol de Del Piage no final, o Botafogo derrotou o Goiás por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28), na Serrinha, e subiu para a nona posição no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos (veja a classificação no fim do texto). A distância para o G-8 caiu agora para apenas dois pontos, e a Libertadores agora mais do que nunca passa a ser um objetivo possível.

Com um meio de campo mais pesado, o Botafogo não fez um grande primeiro tempo, mas não sofreu e criou as (poucas) melhores jogadas da etapa inicial. Aos 15 minutos, Marçal cobrou escanteio e Adryelson foi no terceiro andar e cabeceou por cima. Depois, aos 27, Tiquinho Soares soltou a bomba de fora da área e Tadeu espalmou. Muito pouco.

Na segunda etapa, o panorama do jogo não mudou muito, com o Goiás, bem limitado, esperando o Botafogo, pesadão e sem criatividade. Luís Castro contribuiu com isso, demorando a mexer. Jeffinho foi a primeira mudança, e o Glorioso apresentou alguma melhoria, arriscando mais.

Aos 22 minutos, Júnior Santos pegou o rebote da cobrança de escanteio e mandou por cima. Depois, em seu primeiro toque na bola, Gustavo Sauer recebeu da altura da meia-lua, soltou a bomba e obrigou Tadeu a trabalhar. Na sequência, o goleiro goiano mais uma vez foi exigido, em jogada de Jeffinho.

Quando a partida parecia caminhar para um xoxo 0 a 0, brilhou a estrela de Del Piage. Dez minutos depois de entrar, o volante recebeu passe de Jeffinho, ajeitou da entrada da área e chutou colocado no canto, não dando chances de defesa para Tadeu: Botafogo 1 a 0, aos 43 minutos. E no fim foi segurar a segunda vitória consecutiva do Fogão.

Próximos jogos do Botafogo



O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (3) para receber o líder Palmeiras, às 20h, no Estádio Nilton Santos. Depois, o Glorioso volta a viajar e visita o Avaí, quinta-feira que vem (6), às 19h, na Ressacada, em Florianópolis.