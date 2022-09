Fluminense põe o Juventude na roda e goleia: 4 a 0

Não deu nem pro cheiro. Em noite chuvosa no Maracanã, o Fluminense fez valer sua técnica e despachou o Juventude por 4 a 0, mantendo-se na luta pelo título da competição. O gols foram marcados por Cano, Samuel Xavier, Arias e Michel Araújo.

Mais um jogo de almanaque do time comandado por Fernando Diniz. Apesar de um susto no primeiro lance da partida, no chute de Capixaba defendido por Fábio, o Fluminense tomou conta do duelo e criou várias chances de gol. Uma com Samuel Xavier aos 7, outra com Cristiano aos 11, outra com Nino aos 16… Até que dois minutos depois, Cano abriu o placar contando com uma pitada de sorte: chute desviado que “matou” o goleiro.

Dominando todas as ações contra o último colocado do Brasileiro, o Tricolor quase ampliou rapidamente. Pegorari evitou o segundo em chute de Arias aos 24, mas nada pôde fazer na cabeçada de Samuel Xavier, aumentando o marcador aos 27. Depois disto, o Time de Guerreiros diminuiu o ritmo, mas ainda quase fez o terceiro com Matheus Martins, em chute bloqueado quase na pequena área aos 40.

