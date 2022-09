Fluminense se despede da Copa do Brasil na semifinal

Após o empate por 2 a 2 no Maracanã, o Fluminense foi superado pelo Corinthians por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (15/09), na Neo Química Arena, na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor se despede da competição nacional com sua melhor campanha desde 2015.

Com apoio da torcida tricolor que esgotou os ingressos para o setor visitante, o Fluminense lutou até o final, mas não conseguiu o resultado. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no domingo (18/09) para o clássico diante do Flamengo, às 16h, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PRIMEIRO TEMPO

Logo aos 2 minutos, após receber cruzamento de Martinelli pela esquerda, Arias cabeceou para boa defesa do goleiro. Aos 22, o Tricolor roubou a bola no campo de ataque, Ganso achou belo passe e Matheus Martins finalizou no cantinho, mas Cássio novamente evitou o gol do Flu.

Aos 28 minutos, Arias cobrou escanteio e Manoel cabeceou sem perigo. Aos 33, quando o Fluminense era melhor na partida, Renato Augusto abriu o placar para o Corinthians.

SEGUNDO TEMPO

No primeiro minuto da segunda etapa, Nathan, em sua primeira participação no jogo, achou excelente passe para Caio Paulista, que bateu forte e a bola raspou na rede pelo lado de fora. Aos 4, a bola passou por Nathan e Ganso e chegou a Cano, que teve o chute travado.

O tricolor seguiu pressionando e, aos 13 minutos, Nathan arriscou o chute colocado da entrada da área e a bola explodiu no defensor. Aos 14, o travessão parou a grande cobrança de falta de Jhon Arias. Na sequência, aos 17, após bate-rebate na área, a finalização de Nathan parou novamente na defesa adversária.

Aos 41 minutos, Michel Araújo, que havia acabado de entrar, bateu forte de fora da área e mandou por cima. Aos 45, Giuliano fez o segundo gol da equipe paulista. Aos 48, adversário marcou mais uma vez após cruzamento pela direita desviar na zaga tricolor. (com Ascom Fluminense)