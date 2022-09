Flamengo empata em 1 a 1 com o Goiás pelo Campeonato Brasileiro

Isabela Abirached - O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Goiás, na noite deste domingo (11), no estádio Hailé Pinheiro, fora de casa, fechando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sofrer o gol de Diego, que abriu o placar para o adversário aos 34 do segundo tempo, Matheus França deixou tudo igual, aos 38 minutos.

Você pode conferir conteúdos exclusivos do Mengão na FlaTV+. Assine agora o streaming oficial do clube e viva muito mais Flamengo! Sócios-torcedores têm até 100% de desconto na mensalidade.

Agora, a equipe volta a campo pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais, contra o São Paulo.

O jogo

As primeiras chances de abrir o placar foram dos donos da casa, nos primeiros 10 minutos de bola rolando. Aos 12, chegou a vez de o Flamengo levar perigo, em jogada construída pela esquerda: David Luiz lançou Cebolinha em profundidade, o camisa 19 acabou hesitando na tentativa de driblar o goleiro e entregou para Victor Hugo, que foi travado ao arriscar para o gol. Poucos minutos depois, Everton Ribeiro encontrou Matheuzinho dentro da área com um passe na medida, mas o lateral não conseguiu a finalização. Aos 24, o Rubro-Negro desceu com volume em ótimo contra-ataque liderado por Ribeiro, que passou para Marinho; o atacante experimentou de fora da área, mas acabou não pegando bem na bola, que saiu em tiro de meta. Aos 33, após boa troca de passes do Mais Querido, Matheuzinho chutou firme, mas a bola desviou em córner. O adversário respondeu com um chute cruzado de Diego, pela direita, que passou tirando tinta da trave do goleiro Santos.

Se o primeiro tempo não teve muitas oportunidades, o início da etapa complementar já começou com duas chances do Flamengo: primeiro, Vidal deu com açúcar para Victor Hugo, que chutou de direita para a defesa de Tadeu; depois, Cebolinha fez fila dentro da área, mas acabou finalizando sem força. O primeiro gol da partida saiu aos 34 da segunda etapa, com Diego marcando para o Goiás. Mas o Mengão respondeu rápido: na jogada seguinte, Ayrton Lucas chutou cruzado com perigo e a bola explodiu na defesa, saindo em escanteio. Na cobrança, Léo Pereira cabeceou, Matheus França balançou a rede e o juíz marcou falta de ataque mas, após checagem no VAR, validou o gol de empate rubro-negro: 1 a 1. (com Ascom Flamengo)