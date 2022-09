Botafogo fica no 0 a 0 com América-MG e decepciona mais uma vez em casa

O Botafogo não consegue engrenar dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 32 mil torcedores, o Glorioso não conseguiu superar o América-MG, ficou no 0 a 0 neste domingo, no Estádio Nilton Santos, e deixou escapar a chance de colar no G-8. O Fogão foi a 31 pontos e ocupa, pelo menos momentaneamente, a 12ª colocação.

Apesar do organizado time do América-MG começar a partida com mais presença ofensiva e posse de bola, foram do Botafogo as melhores chances no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Lucas Fernandes cobrou falta da intermediária e Tiquinho Soares cabeceou rente à trave. Aos 24, Lucas Fernandes bateu falta no ângulo e Matheus Cavichioli salvou com uma defesaça.

Depois desse lance, o Botafogo viveu melhor momento, mas o América-MG era traiçoeiro e teve boas chances em contra-ataques finalizados por Henrique Almeida – num deles Cuesta tirou em cima da linha, mas já havia impedimento. O Fogão, por sua vez, também produziu, com Eduardo, de cabeça, e Jeffinho, em jogada individual que acabou no lado de fora da rede.

O Botafogo voltou para o segundo tempo tentando controlar mais a posse de bola, mas o América-MG se fechou bem e as chances alvinegras escassearam. Aos 20 minutos, Eduardo tentou de peixinho após falta cobrada por Marçal e finalizou com relativo perigo.

Depois, aos 31 minutos, o Botafogo esteve mais próximo de abrir a conta: após cobrança de lateral, a zaga tentou o corte e Jeffinho pegou de primeira, mas o goleiro Matheus Cavichioli fez uma defesa espetacular e evitou que a rede fosse balançada. Com o relógio andando, o Glorioso tentou mais na base do abafa, mas não conseguiu fazer a torcida soltar o grito de gol.

Próximos jogos do Botafogo



O Botafogo volta a jogar no Estádio Nilton Santos na próxima rodada, sábado (17), às 19h, contra o Coritiba. Depois, o Glorioso vai até o Centro-Oeste visitar o Goiás no dia 28 de setembro, às 21h45, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.