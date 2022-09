Cano desencanta, Fluzão vence o Fortaleza e volta ao G4 do Brasileirão

Uma noite de festa e ansiedade no Maracanã, no jogo que precedia a guerra diante do Corinthians, pela Copa do Brasil, na semana que vem. Quebrando a série de três jogos sem vencer, com Cano e Ganso inspirados, o Time de Guerreiros venceu o Fortaleza por 2 a 1, com dois gols do argentino, e retornou ao G3, por ora, da competição nacional.

O Fortaleza iniciou a partida pressionando o Fluminense no campo de defesa, demonstrando muita fome. Com o time meio que sem saber o que fazer nos primeiros 10 minutos, justamente pela postura dos nordestinos, a genialidade de Ganso e a objetividade de Cano fizeram a diferença.

E foi nesse período que, depois de um passe lindo de Ganso que furou a defesa do Fortaleza, o artilheiro girou e soltou o pé de direita. A bola ainda desviou em Titi para deixar Fernando Miguel rendido na jogada. Placar aberto no Maracanã! O Fortaleza não esmoreceu e continuo tentando a pressão alta na defesa verde, branca e grená.

Vale destacar os passes e jogadas que sempre encontradas pelo Paulo Henrique Ganso, apesar da forte marcação do rival. Yago, por sua vez, entrou sem comprometer no meio, dando a sustentação necessária. Fortaleza, mantendo seu ritmo, respondia numa trocação franca. Foram recompensados na etapa complementar.

Galhardo, já no segundo tempo, empatou. Capixaba disparou na esquerda, recebeu em profundidade e cruzou no jeito para o atacante igualar o placar. Ele subiu na segunda trave, mais do que todo mundo. Mas quem tem Cano, tem tudo! E foi através dos pés do argentino que o Fluminense fez o gol da vitória, avançando para o terceiro lugar na tabela de classificação!