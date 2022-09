Flamengo vence Vélez por 2 a 1 e vai à final da Libertadores

Paulo Neto - Na noite desta quarta-feira (7), O Flamengo venceu o Vélez Sarsfield por 2 a 1, no Maracanã, e avançou à final da Conmebol Libertadores. Com a classificação, o Mais Querido chega à quarta final da maior competição do continente em sua história. A terceira nos últimos quatro anos!

A equipe rubro-negra saiu atrás do placar, mas com os tentos de Pedro, no final do primeiro tempo, e Marinho, no segundo, triunfou mais uma vez na competição. O Mais Querido tem 100% de aproveitamento no mata-mata da Conmebol Libertadores até o momento.

Com o gol, Pedro se tornou o maior goleador do Flamengo em uma única edição da copa continental, com incríveis 12 gols marcados até aqui. Superando o companheiro de ataque Gabi, que fez 11 em 2021 e o nosso Rei Zico, que fez os mesmos 11 em 1981.

Outra marca alcançada no dia de hoje é a de Everton Ribeiro, que se tornou o jogador que mais vestiu o Manto Sagrado na Conmebol Libertadores, com 49 partidas. Nosso capitão passou o Maestro Júnior, que fez 48 partidas pelo Flamengo na competição.

O jogo

O Flamengo fez valer da sua característica ofensiva e começou a partida em cima do adversário. A primeira chance do Mais Querido no jogo veio de uma descida pela direita, que terminou com um voleio do Pedro e um chute de Vidal bloqueados.

Aos 20', o Vélez Sarsfield abriu o placar no Maracanã. Lucas Pratto. 0 a 1.

A resposta foi imediata. Pedro e Arrascaeta trabalharam pela esquerda, no cruzamento do Uruguaio a bola foi desviada e bateu na rede por cima do gol. Escanteio para o Mengão. Na cobrança, o goleiro ficou com a bola. O Mais Querido buscava o empate, após boa trama, Cebolinha teve chute travado e na sequência, Arrascaeta arriscou por cima.

Após escanteio, a bola sobrou para Arrascaeta na entrada da área. O Uruguaio finalizou no canto e o goleiro adversário fez bela defesa.

E aos 42', o empate rubro-negro! Everton Ribeiro tinha a bola pela esquerda, o recordista da noite cruzou para área e Pedro, com muita categoria, cabeceou para o fundo do gol. O atacante reverência estava praticamente de costas, mas tirou do alcance do goleiro e correu para o abraço: 1 a 1.

As equipes foram com o empate parcial para os vestiários.

O Flamengo voltou ligado do intervalo e logo nos primeiros minutos do segundo tempo, após descida de Rodinei pela direita, Arrascaeta teve boa chance dentro da área, mas foi travado na hora de finalizar. Na sequência, o Mais Querido armou belo contra-ataque, que terminou com finalização do Pedro defendida pelo goleiro adversário.

Pedro finalizou mais uma, desta vez na rede pelo lado de fora. O Flamengo se aproximava da virada.

E ela veio! Após desarme de João Gomes, Pedro limpou a jogada com uma linda bola entre as pernas do adversário no meio de campo e procurou Marinho na entrada da área. Marinho dominou e finalizou com muita categoria para virar o jogo: 2 a 1.

Ainda deu tempo de Pablo colocar mais uma bola no fundo das redes, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance e anulou o gol rubro-negro. O golaço de Marinho deu números finais à partida.

Com o resultado, o Flamengo está classificado para a final da Conmebol Libertadores da América, em Guayaguil, dia 29 de outubro! (com Ascom Flamengo)