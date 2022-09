Botafogo bate Fortaleza e se afasta da zona de rebaixamento

Em dia de estreia de Tiquinho Soares, drama de Rafael, dois gols de Eduardo e Gatito brilhando, o Botafogo derrotou o outrora embalado Fortaleza por 3 a 1 neste domingo, na Arena Castelão, e venceu a primeira no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Glorioso se distanciou da zona de rebaixamento, subindo para a 13ª posição, com 30 pontos (veja a classificação no fim da reportagem).

O Botafogo começou o jogo levando um susto: com apenas 14 segundos, Marçal não cortou a bola cruzada, Romarinho dominou e, de frente para o gol, acabou pegando mascado na bola, errando a finalização. Apesar da pressão inicial do time da casa, o Glorioso estava no jogo e, aos 14, Eduardo deu uma prova do que estava por vir, obrigando Fernando Miguel a fazer grande defesa após cabeceio.

Depois desse lance, Rafael acabou se chocando com Thiago Galhardo, caiu desacordado e sofreu um afundamento na face, tendo de ser substituído contra sua vontade. O episódio serviu como combustível para o Botafogo, que abriu o placar logo na sequência. Jeffinho ganhou a jogada pela esquerda, rolou para trás e Eduardo bateu de primeira para o gol: 1 a 0 para o Fogão.

Empurrado por mais de 55 mil torcedores, o Fortaleza não se entregou e tentou boas jogadas, mas não conseguiu finalizar com precisão. Melhor para o Botafogo. Aos 30 minutos, Tiquinho Soares quase ampliou, chutando de fora da área para boa defesa do goleiro. E o segundo gol saiu aos 35: Marçal cobrou escanteio, Cuesta desviou no primeiro pau e Eduardo, de cabeça, fez 2 a 0.

O Fortaleza teve a chance de diminuir o prejuízo no início do segundo tempo, após Lucas Mezenga cometer pênalti em Thiago Galhardo. Robson foi para a cobrança, Gatito Fernández defendeu, Pedro Rocha chutou forte no rebote e o goleiro paraguaio salvou o Botafogo novamente, com outra grande defesa.

Aí o Botafogo aproveitou e fez o terceiro, num golaço! Após cobrança de lateral, a zaga do fortaleza afastou, Marçal pegou a sobra e, de fora da área, acertou um chutaço no ângulo, numa obra-prima: 3 a 0 para o Fogão. O Fortaleza conseguiu dominuir oito minutos depois, com Moisés recebendo de Thiago Galhardo e tocando na saúda de Gatito: 3 a 1.

O gol do Fortaleza reascendeu a torcida da casa, que passou novamente a empurrar o time. Silvio Romero conseguiu boa finalização aos 26, mas Gatito espalmou. No entanto, com o andar do relógio, o Botafogo tratou de esfriar o jogo, se fechou bem e conseguiu sustentar a vantagem, voltando para o Rio de Janeiro com três pontos importantíssimos na bagagem.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (11) para enfrentar o América-MG, às 11h, no Estádio Nilton Santos. Depois, o Glorioso joga novamente em casa diante do Coritiba, no dia 17, às 19h.