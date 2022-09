Fora de casa, Flu é superado pelo Athletico Paranaense

Em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (03/09), na Arena da Baixada, o Fluminense foi derrotado pelo Athletico Paranaense por 1 a 0. Pablo foi o responsável pelo único gol da partida.

Apesar do domínio da posse de bola, o Tricolor não conseguiu construir jogadas de grande perigo diante da equipe paranaense. Já o rival foi efetivo, apesar das poucas oportunidades.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo sábado (10/09), quando enfrenta o Fortaleza, às 19h, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PRIMEIRO TEMPO

Aos 4 minutos, Nathan bateu forte de fora da área e mandou perto do gol. Aos 25, Pablo, de cabeça, abriu o placar para o Athletico. Aos 32, Nathan arriscou novamente de fora da área, mas a bola estourou na defesa.

Aos 41 minutos, Matheus Martins, na entrada da área, recebeu de Nathan, mas não conseguiu o domínio. No mesmo minuto, em lance parecido, Matheus Martins achou Cano na entrada da área e o argentino não alcançou.

SEGUNDO TEMPO

Aos 8 minutos, Caio Paulista avançou pelo lado esquerdo, conseguiu bom cruzamento na área e Marrony cabeceou no meio do gol para a defesa do goleiro. Aos 17, Samuel Xavier cruzou e Caio Paulista desviou, mas o goleiro fez a defesa.

Aos 22 minutos, após cruzamento de Caio Paulista, Marrony finalizou de primeira e mandou pela linha de fundo. Aos 26, Arias fez grande jogada pelo lado direito e cruzou para Caio Paulista que mandou pela linha de fundo.

Aos 28 minutos, Samuel Xavier cruzou, Marrony desviou e Caio Paulista, de cabeça, mandou para fora. Aos 38, em falta central, Ganso cobrou no canto para boa defesa do goleiro. (com Ascom Fluminense)