Ex-presidente dos EUA Obama lidera homenagens a Serena após derrota no US Open

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a tenista Billie Jean King lideraram as homenagens a Serena Williams após sua derrota na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos para Ajla Tomljanovic nessa sexta-feira, provavelmente a partida final de sua brilhante carreira.

A derrota por 7-5, 6-7(4) e 6-1 da 23 vezes campeã de Grand Slam de simples provocou uma enxurrada de mensagens nas mídias sociais, enquanto atletas atuais e ex-atletas do esporte, bem como o mundo em geral, comemoravam suas conquistas da última 25 anos.

"Parabéns, Serena, pelo seu coração, habilidade, inteligência, dedicação e graça", escreveu Obama no Twitter no sábado. "Poucos atletas inspiraram mais pessoas dentro e fora do esporte!"

A ex-primeira-dama Michelle Obama, que apareceu com Williams em eventos para seu "Let's Move!" campanha para promover a atividade física para crianças na Casa Branca, mandou "parabéns por uma carreira incrível". "Que sorte tivemos de poder ver uma jovem de Compton crescer e se tornar uma das maiores atletas de todos os tempos", escreveu ela no Twitter. "Estou orgulhoso de você, minha amiga - e mal posso esperar para ver as vidas que você continua transformando com seus talentos."

O ex-número um do mundo King, que assistiu das arquibancadas na sexta-feira, mais tarde twittou que Williams permaneceria no centro das atenções.

"Sua incrível carreira deixou sua marca na história do tênis. E, no entanto, suas maiores contribuições podem ainda estar por vir. Obrigado, @serenawilliams. Sua jornada continua", disse King.

A ginasta americana Simone Biles, campeã amplamente considerada a maior de todos os tempos em seu próprio esporte, homenageou sua colega "GOAT" e agradeceu por ser "uma inspiração".

"Obrigada @serenawilliams por transcender o esporte para atletas negros, atletas do sexo feminino e todos os atletas", escreveu ela no Twitter. "É um prazer assistir."

O grande nadador Michael Phelps elogiou a Williams não apenas por mudar o tênis, mas também por capacitar a próxima geração.

"Suas conquistas no tênis falam por si, mas uma das coisas que admiro nela é que ela simplesmente não desiste", disse a campeã olímpica.

"Dentro ou fora da quadra, sua vontade, sua força, sua determinação... ela simplesmente nunca desiste. Ela é um grande exemplo para todos nós."

Williams creditou Tiger Woods na quarta-feira como uma das principais razões pelas quais ela ainda joga tênis. A estrela do golfe, que a viu vencer a número dois do mundo, Anett Kontaveit, na quarta-feira, a elogiou.

"@serenawilliams você é literalmente a melhor dentro e fora da quadra. Obrigado por inspirar todos nós a perseguir nossos sonhos. Eu te amo irmãzinha", twittou Woods.

A americana número 12 do mundo, Coco Gauff, disse que Williams era a razão pela qual ela continuava sonhando.

"O impacto que você teve em mim vai além de quaisquer palavras que possam ser colocadas juntas e por isso eu digo obrigado, obrigado, obrigado, GOAT", disse o jovem de 18 anos, usando a abreviação de "o melhor de todos os tempos".