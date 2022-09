Caldeirão ferve e Vasco vence o Guarani pelo Campeonato Brasileiro

Matheus Babo - O Vasco venceu o Guarani por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (31), em São Januário, e chegou aos 45 pontos, subindo para o terceiro lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. Os gols vascaínos foram marcados pro Nenê e Eguinaldo.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será diante do Brusque, no sábado (3/9), às 16h30, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

O JOGO

O Vasco começou melhor. Nos cinco minutos iniciais, o time pressionou na marcação e chegou duas vezes pelo alto, atacante pelo lado direito. Aos 9, Nenê cruzou da esquerda, a bola sobrou em Andrey, que bateu em cima do zagueiro. Na sequência, Marlon Gomes tentou o cruzamento pela direita, mas a defesa afastou. Aos 17, Andrey deu bela bola em Eguinaldo, que fez o pivô para Alex Teixeira. O camisa 7 driblou o zagueiro e foi derrubado. Pênalti que Nenê cobrou e abriu o placar: VASCO 1 a 0.

Aos 40, Nenê cobrou falta fechada, o goleiro afastou e Marlon Gomes ganhou do marcador no alto. Yuri tentou o chuta de canhota, mas mandou sem direção. Aos 44, Alex Teixeira roubou no campo de defesa e deu em Eguinaldo, que arrancou e tocou em Nenê. O camisa tentou o chute cruzado, mas mandou pra fora.

O Gigante voltou com tudo pra segunda etapa. Logo no primeiro ataque, Andrey recebeu de Marlon Gomes, arrancou e tentou o chute, a bola espirrou na zaga e sobrou para Eguinaldo encher o pé de canhota e ampliar: VASCO 2 a 0. Aos 7, o adversário descontou: 2 a 1. Aos 25, Figueiredo arriscou de fora da área, mas não deu direção ao chute. Aos 33, Andrey recebeu na direita e achou Palacios em ótima condição na área. O chileno bateu de primeira e acabou bloqueado pelo marcador.

Um minuto depois, Eguinaldo recebeu na esquerda, arrancou, limpou dois marcadores e tentou o chute colocado, quase marcando o terceiro. Aos 37, Fábio Gomes recebeu de Andrey na área e tentou o chute na saída do goleiro, mas parou em boa defesa. Aos 43, Figueiredo lançou Fábio Gomes, que arriscou o chute cruzado e mandou muito perto. (com Ascom Vasco)