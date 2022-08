Manchester United acerta acordo para contratar Antony, do Ajax

O Manchester United chegou a um acordo para contratar o atacante brasileiro Antony, do Ajax Amsterdam, disse o clube da Premier League em comunicado nesta terça-feira (30).

Antony, que jogou sob o comando do técnico Erik ten Hag no Ajax, registrou 12 gols e 10 assistências em 33 jogos em todas as competições, com o clube holandês conquistando o terceiro título consecutivo da Eredivisie e chegando às oitavas de final da Liga dos Campeões na última temporada.

Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados, mas a mídia britânica informou que valeria inicialmente 80,75 milhões de libras (94,63 milhões de dólares), com mais 4,25 milhões de libras em complementos para o jovem de 22 anos.

Antony chegou ao Amsterdam, indo do São Paulo, em fevereiro de 2020 e jogou mais de 80 vezes pelo Ajax, marcando 25 gols no total. Ele também foi nove vezes internacional pelo Brasil desde sua estreia em 2021, marcando duas vezes.

Ele se tornará a quinta contratação do United na próxima temporada, após as chegadas de Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen e Casemiro.

O anúncio ocorre em um momento em que as especulações da mídia sobre o futuro do atacante Cristiano Ronaldo se intensificam, com o jogador de Portugal supostamente tentando deixar Old Trafford após o fracasso do time em se classificar para a Liga dos Campeões.

O United está em oitavo na Premier League com seis pontos em quatro jogos até agora. Eles viajam para o Leicester City na quinta-feira. (com agência Reuters)