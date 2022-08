Com gols de estreantes, Botafogo só empata com lanterna Juventude

Mesmo superior na partida diante de um fragilizado adversário, o Botafogo não conseguiu vencer novamente e apenas empatou em 2 a 2 com o lanterninha Juventude neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso perdeu muitas chances, mostrou fragilidade defensiva e desperdiçou a oportunidade de abrir uma gordurinha para a zona do rebaixamento, ficando agora com 27 pontos.

O Botafogo começou até bem no jogo, mas sofreu um gol logo aos oito minutos quando pressionava a bola na frente. Nogueira lançou Bruno Nazário nas costas de Marçal, o meia avançou e rolou para Isidro Pitta chutar duas vezes para abrir o marcador: Juventude 1 a 0.

Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Botafogo era superior ao Juventude e começou a desperdiçar diversas chances. Aos 14 minutos, Victor Sá recebeu lançamento de Lucas Fernandes e, livre, bateu de forma bisonha, sendo salvo pelo bandeirinha que assinalou impedimento – que com certeza seria revisado no VAR.

Quatro minutos depois, Adryelson cabeceou firme após escanteio e Pegorari fez uma defesaça. No lance seguinte, Jeffinho fez linda jogada e serviu Eduardo, que soltou a bomba no travessão. No fim do primeiro tempo, Júnior Santos perdeu dois gols feitos, e ainda teve pênalti não marcado de Paulo Miranda em Victor Cuesta.

No segundo tempo, o panorama do jogo não mudou, com o Botafogo seguindo em cima. E, graças ao talento de Jeffinho, conseguiu marcar. O garoto fez uma fumaça pelo lado esquerdo e rolou para Júnior Santos – agora sim – balançar as redes e empatar em 1 a 1. Azar que, logo depois, Pitta tabelou com Felipe Pires e recolocou o Juventude em vantagem, explorando a fragilidade defensiva alvinegra.

O Botafogo teve de correr atrás novamente do prejuízo e conseguium novamente com uma linda jogada de Jeffinho. Desta vez, o atacante rolou para trás para Gabriel Pires, mais um estreante, pegar de primeira com a perna esquerda, contando com um desvio no meio do caminho: 2 a 2.

Mesmo nitidamente cansado, o Botafogo ainda teve chances de sair com a vitória em Caxias do Sul. Aos 30 minutos, Jeffinho fez grande jogada pelo meio e chutou colocado, mas Pegorari voou e fez uma defesaça. Três minutos depois, em rápido contra-ataque, Vinícius Lopes enfiou para Luis Henrique, mas o chute acabou saindo muito fraco. E, no último lance, Vinícius Lopes teve a bola do jogo, mas chutou nas mãos do goleiro.

Próximos jogos do Botafogo



O Botafogo volta a campo no próximo domingo para fazer o clássico contra o Flamengo, às 18h, no Estádio Nilton Santos. Depois, no domingo seguinte, dia 4, o Glorioso vai até o Nordeste visitar o Fortaleza, às 16h, na Arena Castelão.