Flu goleia o Coritiba e assume vice-liderança do Campeonato Brasileiro

Em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), no Maracanã, o Fluminense derrotou o Coritiba por 5 a 2 e chegou à vice-liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos.

Em partida movimentada, o Tricolor foi superior e garantiu os 3 pontos dentro de casa. Caio Paulista, Arias, Nathan e Willian Bigode, duas vezes, foram os responsáveis pelos gols da vitória.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo na quarta-feira (24), quando enfrenta o Corinthians, às 19h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo. Matheus Martins recebeu bom passe de Nonato e achou Caio Paulista dentro da área, que mandou a bola para o fundo das redes. Aos 8, Matheus Martins arriscou o chute da entrada da área, mas o goleiro fez a defesa. Aos 10, em cobrança de escanteio de Nathan, Manoel cabeceou por cima.

Aos 18 minutos, Cano, dentro da área, recebeu passe de Matheus Martins e teve a finalização bloqueada pelo defensor. Aos 20, após tabelar com Arias, a finalização de Matheus Martins parou na defesa adversária, assim como o rebote do mesmo.

Aos 31 minutos, André finalizou de longe e mandou para fora. Aos 35, Cano recebeu de Matheus Martins e achou Arias bem posicionado, que ampliou o placar para o Tricolor.

SEGUNDO TEMPO

Aos 23 minutos, Nathan cobrou escanteio e Caio Paulista finalizou por cima do gol. Aos 26, Alef Manga diminuiu para o Coritiba. Aos 31, Nathan ampliou para o Fluminense com um golaço em cobrança de falta próxima a área.

Aos 38 minutos, em cobrança de falta, Egídio fez o segundo gol da equipe visitante. Aos 44, Michel Araújo avançou pelo lado esquerdo e achou Willian Bigode na área, que fez o quarto do Tricolor. Aos 48, novamente com assistência de Michel Araujo, Willian Bigode, de cabeça, fechou a goleada. (com Ascom Fluminense)