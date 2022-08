Surfe: Miguel Pupo é campeão na etapa de Teahupo’o

O brasileiro Miguel Pupo conquistou a etapa de Teahupo’o (Taiti) da Liga Mundial de Surfe (WSL) após derrotar na final o taitiano que compete pela França Kauli Vaast por 17,17 pontos a 15,00 nesta sexta-feira (19).

Esta foi a primeira vez, após 11 anos de carreira, que o paulista venceu uma etapa no circuito mundial. Porém, mesmo com o triunfo no Taiti, Miguel Puppo ficou fora do WSL Finals (etapa especial na qual os títulos mundiais serão disputados entre os top-5 do ranking em setembro na Califórnia), competição que envolverá os brasileiros Filipe Toledo e Italo Ferreira, os australianos Ethan Ewing e Jack Robinson e o japonês Kanoa Igarashi.

Norte-americana vence no feminino



Entre as mulheres o título ficou com a norte-americana Courtney Conlogue, algoz da brasileira Tatiana Weston-Webb em Teahupo’o. A norte-americana garantiu a conquista ao derrotar na decisão a costarriquenha Brisa Hennessy por 11,67 a 5,20.

Com o final da etapa do Taiti, foram definidas as últimas classificadas para o WSL Finals no feminino. A disputa contará com a presença de Tatiana Weston-Webb, da havaiana Carissa Moore, da francesa Johanne Defay, da australiana Stephanie Gilmore e de Brisa Hennessy. (com Agência Brasil)