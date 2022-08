Série B: Vasco perde para CSA e desperdiça chance de virar vice-líder

A equipe do Vasco da Gama visitou o CSA, na noite desta quinta-feira (18/08), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. No estádio Rei Pelé, o Cruzmaltino foi superado pelo placar de 2 a 0. O próximo compromisso na competição nacional será diante do Bahia, no próximo domingo (28), na Arena Fonte Nova.

VITÓRIA DO MAIOR AZUL DO MUNDOOOOOOOOO!!!!!!!



????????????????????????????????????



Com o placar construído no primeiro tempo, e gols de Lucão e Lucas Barcelos, o CSA conquista vitória importantíssima diante da torcida que fez linda festa. ????????‍????????



???? Morgana Oliveira | CSA #CSAOficial pic.twitter.com/X9f71lwOgM — CSA (@CSAoficial) August 19, 2022

O Vasco ocupa a quarta posição na tabela, com 42 pontos somados.

O JOGO

Atuando fora de casa, o Vasco viu o CSA abrir o placar no primeiro minuto de jogo com Lucão: CSA 1 a 0. Aos 12 minutos, em cobrança de falta, Figueiredo arriscou de longe mas o goleiro adversário ficou com a bola. Mais tarde, aos 24, o time alagoano ampliou a vantagem: CSA 2 a 0.

Na volta para a segunda etapa, o Vasco chegou aos 11 minutos com jogada de Andrey. O camisa 8 deu belo passe para Matheus Ribeiro. O lateral cruzou para Figueiredo, que acabou desarmado no momento da finalização. Aos 15, Nenê levantou na área. Após bate-rebate, a bola sobrou para Anderson Conceição, mas o zagueiro foi travado no momento do chute. No fim do duelo, o CSA tentou chegar com Rodrigo Rodrigues mas Thiago Rodrigues afastou o perigo. (com Agência Brasil e Ascom Vasco)