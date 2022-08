Botafogo e Atlético-GO ficam no 0 a 0 no Engenhão

Que sina! Atuando a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos, o Botafogo colecionou neste sábado (13) mais um tropeço no Estádio Nilton Santos, ficando no empate em 0 a 0 com o penúltimo colocado Atlético-GO. Com o resultado, o Glorioso deixou de dar um salto na tabela do Campeonato Brasileiro e segue vendo a zona de rebaixamento de perto.

Com um time mais uma vez modificado, o Botafogo começou em alta rotação, apostando na velocidade e na habilidade de Jeffinho pelo lado esquerdo. No entanto, o Atlético-GO não demorou muito para equilibrar o jogo e criar boas chances. Dudu, aos 21 minutos, e Luiz Fernando, no lance seguinde, assustaram Gatito.

Fim de jogo: Botafogo 0 x 0 Atlético-GO. pic.twitter.com/R1QpPySDFF — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 14, 2022

Ao mesmo tempo em que apostava nos contra-ataques, o Atlético-GO também irritava e abusava da cera. Mas conseguiu mais uma boa oportunidade, com Kelvin avançando em velocidade e obrigando Gatito a fazer difícil defesa. Nos acréscimos, o Fogão quase abriu o placar: Jeffinho recebeu de Tchê Tchê, chutou forte e Renan fez uma defesaça.

O segundo tempo começou movimentado também, com chances sendo criadas pelas duas equipes. No primeiro minuto, Victor Sá fez boa defesa e rolou para Tchê Tchê, de trás, obrigar Renan a fazer grande defesa. Logo depois, Dudu cruzou da direita, Luiz Fernando cabeceou e a bola triscou a junção da trave com o travessão e saiu.

O Botafogo teve outra boa chegada, desta vez num chute de biquinho de Matheus Nascimento que mais uma vez Renan salvou. Dois minutos depois, foi o Atlético-GO que chegou novamente com perigo, após bola recuperada no meio, saída rápida e finalização de Wellington Rato para fora, desperdiçando boa chance.

O jogo, que já se apresentava difícil para o Botafogo, ficou ainda mais complicado depois que Philipe Sampaio recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, aos 16 minutos. Depois do lance, a partida caiu muito de ritmo, até pela inferioridade numérica do Glorioso na hora de trocar passes e atacar.

Próximos jogos do Botafogo



O Botafogo volta a campo no próximo domingo (21) para visitar o Juventude, às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Depois, o Glorioso tem pela frente o clássico contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, dia 27 de agosto, às 19h – mas a tendência é que o jogo seja adiado para dia 28.