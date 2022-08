Fifa antecipa abertura da Copa do Mundo para 20 de novembro

A Fifa confirmou os rumores e antecipou em um dia a abertura da Copa do Mundo no Catar, informou a entidade nessa quinta-feira (11). Com isso, a competição começará no dia 20 de novembro com o jogo entre os donos da casa e o Equador, às 13h (horário de Brasília).

A mudança ocorreu por conta da tradição de que o país-sede abra o Mundial imediatamente após a cerimônia de abertura.

No primeiro cronograma divulgado, haveria dois jogos antes do evento oficial: Holanda e Senegal e Inglaterra e Irã. Só então viria a abertura e o jogo do Catar.

Com a mudança, houve também houve uma alteração na partida entre holandeses e senegaleses, que saiu das 7h da manhã do dia 21 para às 13h do mesmo dia. Inglaterra e Irã e Estados Unidos e País de Gales continuarão nos mesmos horários do dia 21.(cm agência Ansa)