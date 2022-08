NAS QUADRAS - Tudo sobre basquete

‘Vamos precisar de um barco maior’

O clássico filme "Tubarão", de Steven Spielberg, tem cenas antológicas. Em uma delas, o chefe de policia Brody, interpretado por Roy Scheider, em uma reunião na Prefeitura, avisa que tem um grande tubarão nas praias de Amity, cidade ficticia criada para o filme. Ele oferece uma recompensa de 3 mil dólares para quem conseguir pescar o terrível predador dos mares. Diversas pessoas se voluntariam e aos berros afirmam que conseguem resolver o problema da cidade. Nisso, o velho pescador Quint passa suas unhas no quadro-negro e com um cortante som consegue a atenção de todos. "Por 3 mil, eu mostro aonde ele está. Eu pego e o mato por 10 mil. E resolvam logo porque ele vai continuar aterrorizando vocês" disse Quint a um incrédulo chefe Brody.

Na NBA, um dos maiores tubarões está nas águas das trocas. Sim, estamos falando de Kevin Durant. Desde que a temporada para assinatura de agentes livres começou, a superestrela do Brooklyn Nets pediu para ser trocado. O Nets se viu em maus lençóis, já que tem compromisso de 4 anos pela bagatela de 164 milhões de dólares e um elenco em frangalhos.

Mas quem pode pescar esse grande tubarão? Bom, já sabemos quem NÃO pode: o Phoenix Suns. Desde que Durant avisou que queria ir para o Suns, diversos cenários (Ayton para Pacers, Bridges e todas as picks possíveis para o Nets), a torcida do Phoenix se animou toda com a possibilidade de ter um trio Booker-Durant-CP3. Pena que o mundo real não é o mundo das rede sociais. Realizar uma troca desta magnitude não é para uma diretoria nova como a do Suns. James Jones é um bom GM, mas sem experiencia e contatos na própria liga para ajustar todas as pontas de uma troca. O maior sinal que Durant nunca esteve no radar do Suns foi a assinatura de DeAndre Ayton, isso depois de algumas horas após o anúncio da oferta do Indiana Pacers. De nada adiantaram os vazamentos das atitudes do jovem jogador para depreciar o valor do contrato. Ayton é do Suns por mais 4 anos por 133 milhões de dólares. Claro que a loucura, digo, troca de Rudy Gobert para o Wolves, aumentou a pedida de picks pelo Nets. Obrigado, Wolves!

Com o Suns for a, quem tem cacife para pescar Durant? Talvez o Raptors. Apesar de não ter a superestrela que o Nets quer, o Raptors tem talentos jovens como Scottie Barnes, picks e um GM em Masai Ujiri com experiência em trocas "all in". Só que ao contrário de Kahwi Leonard, que veio por um breve "aluguel" de um ano, Durant ficaria 4 anos no Canada em um time que ele efetivamente poderia chamar de "meu time". Pena que o histórico entre Durant e a torcida de Toronto não seja dos melhores. Foi em Toronto no jogo 5 das finais de 2019.

Quem apostaria que é o Quint da NBA? Pat Riley. Se o Miami Heat quisesse mesmo KD, o presidente do Miami já teria se movimentado. Claro que todos se lembram da assinatura de Lebron James na famosa janela de agentes-livres de 2010 e com razão. Só que o currículo de Pat tem muito mais assinaturas impactantes. Destacamos a troca com o Lakers em 2006 pelo pivô Shaquille O´Neal e a montagem do Knicks 1993/94. Só que Durant, apesar de seu talento, não tem o perfil da franquia da Florida. No Heat se valoriza o esforço, o eterno aprimoramento e KD não tem mesmo esse perfil. Como Riley não se movimentou até agora, não acredito que o Miami tenha um interesse mesmo em ter Kevin Durant no seu time.

Kevin Durant é um dos grandes da NBA atual. Sua capacidade ofensiva está entre os melhores da historia, seu tamanho o torna um tormento para as defesa e seu arremesso de fora é letal. Falta a Durant um talento básico: um melhor gerenciamento de carreira. Seu nome está marcado na historia mas "patuscadas" como a atual o diminuem.

E lembrando que no final do filme "Tubarão", o grande predador dos mares morre pela boca. Será o mesmo destino de KD?

Hermanos

A saída de Yago Mateus do Flamengo acabou pegando algumas pessoas de surpresa. Porém, a excelente participação na Seleção Brasileira Sub-23 do armador no campeonato Global Jam, realizado no Canada, parece ter aberto os olhos do mercado Europeu para o jovem talento. Yago, além de peça fundamental no time atual do Flamengo, começava a criar um vinculo com a torcida Rubro-Negra, que já tinha perdido uma das referências deste time quando o ala Marquinhos foi para o rival São Paulo. Yago partiu para um desafio na Liga Alemã e jogará pelo Ratiopharm Ulm.

A saída ainda provocou uma bela dor de cabeça, já que o Franco Balbi também se despediu da Gávea no final desta temporada. Com somente um armador contratado no elenco, o argentino Penka Aguirre, o Flamengo pode ter feito do limão uma bela limonada. A diretoria conseguiu contratar o Jose Vildoza, outro talento portenho, que vem de boa temporada no Cibona da Croácia. A dupla Vildoza e Aguirre já jogou junta pelo San Lorenzo, e o técnico Gustavo de Conti deve contar com um bom entrosamento dos dois.

[Em partida pelo Cibona, Vildoza Acerta uma do meio da quadra]



Duas coisas chamam a atenção: quanto tempo que o Brasil não consegue formar armadores de alto nível? Desde Ricardo Fischer? Temos talentos como Alexey do Minas e Adyel do Franca chegando, mas a posição numero 1, armador principal, no mercado nacional vemos um grande numero de jogadores do mercado argentino e uruguaio como Sadhi, Figueredo.

E por último: Sem Yago, Balbi, Marquinhos, cabe a Olivinha ser novamente o jogador mais conhecido deste time atual do Flamengo. Cabe ao marketing colocar o nome de jogadores como Faverani, Hetts e Gabriel Jaú na ponta da lingua e do imaginário dos torcedores que irão acompanhar o time na proxima temporada. E sobra para os jogadores em quadra, ter um belo começo de temporada para que o time chegue nas fases decisivas dos desafios da proxima temporada, como o NBB, em sintonia com a torcida.