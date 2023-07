Ibmec fecha parceria com a Reserva INK para lançar sua coleção

O Ibmec agora tem uma coleção personalizada de camisetas e moletons, desenvolvida pela Reserva INK, com estampas inspiradas nos seus cursos e localidades dos campi, além de frases que motivam o espírito de pertencimento da marca nos estudantes.

Para incentivar ainda mais esse senso de pertencimento nos seus alunos, o Ibmec os convidou para participarem do ensaio fotográfico com as camisetas. O resultado da ação foi a criação de um banco de imagens que será usado na divulgação da loja e em outras campanhas de marketing da faculdade.

A campanha de divulgação da coleção tem o mesmo mote usado pela marca em outras ações, que é o de estimular o aluno, ao longo da sua jornada acadêmica, a ser o protagonista da sua história dentro e fora da sala de aula. Por isso, a ideia foi envolvê-los no projeto, possibilitando a eles participarem de uma experiência extracurricular. Inclusive, toda a coleção já está disponível na Loja Ibmec: www.reserva.ink/ibmec.

Para o diretor sênior do Ibmec, essas ações são importantes para que os jovens se sintam valorizados e parte da história da instituição. “Poder ver o seu rosto em uma campanha da faculdade, gera uma identificação muito genuína com a marca e um senso enorme de pertencimento. Em todas as oportunidades que temos, incentivamos esse sentimento neles”, explica Reginaldo Nogueira.

Já Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Governamentais, Sustentabilidade e Comunicação no Ibmec, afirma que essas ações fazem toda a diferença na jornada acadêmica do aluno e até mesmo na construção do seu histórico profissional.

“Eu fico extremamente contente quando os alunos das nossas instituições participam de ações como essa! É um trabalho muito especial envolvendo nossos alunos nas produções de conteúdo. Acreditamos que esse tipo de oportunidade faz toda a diferença, além deles se sentirem orgulhosos de fazer parte da campanha.”

A marca usou três abordagens nas estampas dos seus produtos, são eles: cursos, como por exemplo “Administração” e “Direito”, dando ao aluno a possibilidade de estampar no peito a sua área de atuação, além de frases inspiradas na realidade de cada curso. A segunda é a localidade do campus, as quatro cidades onde o Ibmec está presente são ilustradas por meio do prefixo de cada região. A terceira abordagem é voltada para frases institucionais que geram o sentimento de pertencimento de marca.

Para divulgar o lançamento da Loja Ibmec entre os alunos e admiradores da marca, o Ibmec fará uma campanha em suas redes sociais e site da faculdade, tendo os próprios alunos como protagonistas das peças de comunicação. Além disso, a campanha vai se estender também para a mídia off, com cartazes nas próprias unidades do Ibmec.