Light reverte prejuízo e registra lucro líquido de 107,1 milhões no 1º trimestre

A Light registrou lucro líquido de R$ 107,1 milhões no primeiro trimestre de 2023, revertendo prejuízo de R$ 106 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado foi de R$ 538,4 milhões, o que representa uma queda de 5,7% antes os três primeiros meses de 2022.

A companhia apresentou ainda o Ebitda ajustado em conformidade à Instrução Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 527/2012, excluindo equivalência patrimonial e outras receitas e despesas operacionais. Sob esse cálculo, o indicador teve alta de 24,9% ante os três primeiros meses de 2022 quando foi registrado R$ 429,4 milhões.

Já a receita operacional líquida foi de R$ 3,61 bilhões, o que representa uma alta de 2% ante o primeiro trimestre de 2022.

A companhia apresentou a alavancagem medida pela relação entre dívida líquida/Ebitda por segmento. Na distribuidora, chegou a 9,57 vezes em março deste ano, ante 8,55 vezes registradas no mesmo mês do ano passado. Já nas atividades de geração e comercialização chega foi de 1,61 vez ante 1,12 vez na mesma comparação.