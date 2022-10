Três dicas para vendas pela internet

A pandemia popularizou as compras on-line. Mas, mesmo antes desse movimento chegar, duas irmãs enxergaram o potencial da internet para investir em um negócio próprio. Foi daí que, em 2017, nasceu a marca Menina Flor, que comercializa óculos femininos de grau de forma 100% on-line. Em menos de cinco anos, Maria Cláudia e Daniela viram as vendas crescerem exponencialmente, e no ano passado tiveram o faturamento de cerca de R$ 7 milhões. As fundadoras da Menina Flor dão três dicas essenciais para quem também quer apostar nesse mercado:





1 – Facilite a experiência do cliente



"Percebemos que nossas clientes tinham medo de escolher óculos pela internet e passamos a apresentar modelos com diferentes tipos de rostos provando o mesmo óculos, com isso quebramos aquele tabu que cada tipo de rosto só pode usar “x” tipo de formato de óculos. Além disso, deixamos o site superintuitivo, então a experiência do cliente se torna prazerosa e fácil, a prova disso é que a média de duração da visita no nosso site é de 30 minutos por cliente, um número superexpressivo e considerado excelente pelo Google", dizem as empresárias em material de imprensa.





2 – Saiba o que seu cliente quer



Conheça o seu público-alvo e trabalhe suas estratégias de venda direcionada para eles, é muito importante criar uma conexão com seus clientes e ficar muito atento as tendências do momento.

“Nós acreditamos que a Menina Flor deu tão certo, porque não vendemos armações de grau, vendemos autoestima”, e nossa comunicação com nosso público é toda pensada nisso, ou seja, em como fazer com que nossas clientes ao usarem uns óculos Menina Flor se sintam mais bonitas e confiantes, inclusive a nossa frase é “Use para impressionar (você mesma)!”.





3 – Use as redes sociais a seu favor



As redes sociais mudaram a forma de como as pessoas se relacionam com as marcas. Saber se comunicar com os clientes é fundamental e ter um bom perfil faz toda a diferença. "Uma das estratégias que usamos na Menina Flor foi apostar em influenciadoras para promover a marca e nossos produtos, o que ajudou a impulsionar nosso crescimento".