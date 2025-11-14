Poain: contratos inteligentes com IA surgem como a nova fronteira da monetização blockchain após queda do Bitcoin e Ethereum

Publicado em 14/11/2025 às 12:51

Alterado em 14/11/2025 às 12:59

Londres, Reino Unido — 13 de novembro de 2025 — O mundo das criptomoedas está passando por mais uma mudança dramática. Com o Bitcoin caindo para US$ 98.571 e o Ethereum ficando abaixo de US$ 3.200, investidores estão migrando para modelos de monetização blockchain baseados em inteligência artificial (IA), que unem inovação, automação e sustentabilidade.



A Poain BlockEnergy Inc., uma empresa global de infraestrutura blockchain, está no centro dessa transformação e é a primeira a lançar um contrato de staking inteligente alimentado por IA — uma tecnologia que está revolucionando a forma como os usuários de ativos digitais ganham dinheiro no dia a dia.

A plataforma da Poain oferece uma entrada fácil e acessível para uma renda descentralizada, com uma rede de nós de computação inteligente alimentados por energia renovável. A inovação mais recente da empresa combina aprendizado de máquina e automação blockchain, permitindo que tanto iniciantes quanto especialistas obtenham lucros com Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL), sem precisar de equipamentos de mineração ou experiência em trading.

Uma história real de renda através da inovação

Michael, um investidor europeu de 62 anos, conheceu a Poain no início deste ano — não em busca de especulação, mas de estabilidade.



Após depositar 1.500 USDT e ativar um contrato inteligente com IA pela plataforma da Poain, ele começou a receber lucros diários regulares.



“Nunca pensei que minhas economias em cripto poderiam gerar essa renda. O sistema é autossuficiente e consigo ver tudo em tempo real. De manhã, olho meu painel — e está tudo em lucro.”



O caso de Michael representa uma tendência crescente global: usuários estão migrando de trades de alto risco para modelos de rendimento estáveis e otimizados por IA. A tecnologia da Poain BlockEnergy torna isso possível ao integrar capacidade computacional real com a eficiência distribuída da blockchain.



O futuro das finanças descentralizadas: contratos inteligentes com IA

Os Contratos Inteligentes com IA da Poain funcionam em grandes blockchains como Ethereum, Polygon e BNB Chain.



O sistema monitora continuamente o desempenho dos validadores, o fluxo de liquidez e a demanda computacional, ajustando dinamicamente os rendimentos.



O resultado: previsibilidade, transparência e eficiência energética para usuários em todo o mundo.



A IA equilibra a distribuição de recursos e ciclos de recompensa em tempo real. Os usuários podem gerenciar o desempenho, reinvestir lucros e sacar a qualquer momento, através de um painel intuitivo e transparente.



A empresa convida os usuários a visitar https://poain.com/ para saber mais sobre como se registrar, conhecer os planos inteligentes disponíveis e acompanhar o desenvolvimento da pré-venda.



Planos de investimento inteligentes e adaptáveis com retornos reais

A Poain oferece vários planos de ganhos controlados por IA, adequados a diferentes perfis e objetivos:



Plano 2 dias: retorno total de +2,8%, ideal para testes de curto prazo.

Plano 5 dias: retorno acumulado de +6,3%, equilíbrio entre segurança e crescimento.

Plano 10 dias: retorno total de +12,8%, ideal para quem deseja capitalizar lucros.



Os rendimentos são calculados diariamente e creditados automaticamente.



A empresa informa que usuários profissionais já registraram ganhos anuais entre 180% e 240%, dependendo dos recursos computacionais e da disponibilidade de rede.



Poain coin (PEB): o coração do ecossistema em expansão

A principal inovação da Poain é o Poain Coin (PEB) — o token nativo de utilidade e governança da plataforma.



Todos os contratos inteligentes, recompensas e transações dentro da rede são alimentados por ele.



A pré-venda do token PEB está ativa a US$ 0,005, e os primeiros participantes terão acesso antecipado antes do próximo aumento de preço.



Projeções financeiras da Poain indicam um potencial de crescimento entre 230% e 550% após a listagem, dependendo da taxa de adoção do ecossistema.



Principais características do token:

• Modelo de oferta deflacionária — parte das recompensas é automaticamente queimada.

• Proteção de valor a longo prazo com fornecimento fixo de 2 bilhões de PEB.

• Bloqueio de tokens da equipe por cinco anos — garantindo transparência e segurança.

• Dupla função: controle e utilidade dentro do ecossistema Poain.



Por que os usuários preferem a Poain BlockEnergy

Ao contrário de sistemas de mineração ou trading tradicionais, a Poain utiliza computação em nuvem controlada por IA, permitindo que qualquer pessoa faça staking e obtenha lucros sem esforço técnico.



O projeto também é reconhecido por sua sustentabilidade, alinhando-se a iniciativas de infraestrutura verde e otimização inteligente.



Para os usuários, o valor é simples: transformar ativos digitais parados em uma fonte de renda estável e transparente.



Na indústria blockchain, a Poain representa uma transição da especulação para a lucratividade sistemática.



Segundo Lara May, COO da Poain:

“Não estamos apenas criando um projeto de cripto — estamos criando um ecossistema financeiro mais inteligente, em que a blockchain serve às pessoas, não apenas aos investidores.”



Visite, registre-se, lucre



Começar com a Poain leva apenas alguns minutos:

1. Cadastre-se: entre em https://poain.com/ e receba um bônus de boas-vindas de US$ 15.

2. Escolha um Contrato: selecione entre planos de staking inteligente com IA disponíveis

em BTC, ETH, SOL e outros ativos.

3. Comece a lucrar: veja suas recompensas crescerem diariamente e saque

instantaneamente na criptomoeda de sua preferência.



O painel transparente da Poain permite acompanhar o progresso em tempo real — tornando a experiência blockchain inteligente e totalmente automatizada.





Um novo padrão na integração entre IA e blockchain

A Poain BlockEnergy está na vanguarda da convergência entre inteligência artificial e finanças descentralizadas (DeFi).



Sua tecnologia conecta a criatividade humana à precisão das máquinas, tornando os ganhos digitais mais inteligentes, limpos e acessíveis do que nunca.



À medida que a confiança institucional retorna ao mercado blockchain, o ecossistema Poain está preparado para liderar a próxima onda de expansão descentralizada — impulsionada por desempenho, não por hype.

Sobre a Poain BlockEnergy Inc.

A Poain BlockEnergy Inc. é uma empresa global de tecnologia que combina inteligência artificial, automação blockchain e computação sustentável.



A Poain permite que indivíduos e organizações lucrem de forma segura, inteligente e sustentável com ativos digitais por meio de seu ecossistema AI Smart Staking e do token Poain Coin (PEB).